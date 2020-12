Poľsko zavedie celoštátnu karanténu od 28. decembra do 17. januára, oznámil vo štvrtok poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski.

Zavrieť budú musieť hotely, zjazdovky a nákupné centrá s výnimkou obchodov so základnými potrebami, uviedol podľa televízie TVN 24. Do desaťdňovej karantény tiež budú musieť všetci ľudia, ktorí pricestujú do Poľska organizovanou dopravou.

Na silvestrovskú noc majú podľa ministra platiť obmedzenia pre cestovanie, nepočíta sa s nimi však pre vianočné sviatky.