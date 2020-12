Strana Hlas reaguje na Matovičovu výzvu, aby Sulík odstúpil: Toto by mal urobiť premiér!

Ak je predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) presvedčený, že niektorý z jeho ministrov vo funkcii zlyhal, je jeho povinnosťou podať prezidentke Zuzane Čaputovej návrh na jeho odvolanie.

Uviedla to mimoparlamentná strana Hlas-SD v reakcii na výzvu Matoviča, aby minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) podal demisiu. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. Dodala, že so Sulíkom by mal podať demisiu aj premiér. "Ak si premiér stojí za svojimi vyjadreniami, že jeho minister hospodárstva je idiot, mal by tak urobiť čím skôr. Na druhej strane, aj samotná výzva na odstúpenie od predsedu vlády by pre Richarda Sulíka mala byť dostatočne jasnou informáciou, že stratil dôveru svojho premiéra a mal by sa zo svojej funkcie porúčať. Vzhľadom na prejavy a stav pána premiéra sa však domnievame, že by mal podať demisiu spolu s pánom Sulíkom," uviedla hovorkyňa.

Matovič vyzval Sulíka na podanie demisie vo štvrtkovej diskusii Rádia Expres. "Bol by som rád, keby ju podal ešte do Vianoc," dodal. Reagoval na to, že ministerstvo hospodárstva nepripraví expresnú novelu zákona o verejnom obstarávaní. "Strana SaS neprišla do vlády vyplakávať, ale tvrdo pracovať, aby presadila čo najviac zo svojho programu. Slovensko má teraz väčšie problémy, ako riešiť citové rozpoloženie Igora Matoviča," zareagoval pre TASR Sulík.