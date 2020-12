Strieborný olympijský medailista a majster Európy zo 60. rokov v chôdzi Paul Nihill zomrel vo veku 81 rokov. Príčinou úmrtia jedného z najväčších velikánov chôdze bol koronavírus.

Informoval o tom portál athleticsweekly.com. Nihill štartoval ako britský reprezentant na štyroch OH v rokoch 1964, 1968, 1972 a 1976. Na OH 1964 získal striebornú medailu na 50 kilometrov. V roku 1969 v Aténach si vybojoval titul na ME, o dva roky neskôr v Helsinkách získal bronz.