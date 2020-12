V domovoch sociálnych služieb sa stretli so zneužívaním antigénového testovania: Sila, čo hlásia riaditelia

Plošný zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) platí od začiatku pandémie a zostáva účinný aj počas vianočných sviatkov.

Príbuzného si však môžu rodiny zobrať na vianočné sviatky domov, ale po splnení určitých podmienok. TASR o tom vo štvrtok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK.

"Avizované uvoľnenie opatrení, keď by boli možné masovejšie návštevy v ZSS po antigénovom pretestovaní príbuzných, sa nám javí ako príliš veľké hazardovanie so životmi klientov. Rovnako nie je možné priamo v zariadeniach zabezpečovať testovanie pre príbuzných. Nemáme dostatok testov a stretli sme sa aj so snahou o zneužitie takého testovania," zdôraznila Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK.

Podľa nej sa riaditelia niektorých zariadení už stretli s otázkami, či po antigénovom testovaní vystavujú príbuzným certifikát a či bude platný na lyžovačke. "Naďalej platí, že výnimku zo zákazu návštev musí vopred schváliť riaditeľ konkrétneho zariadenia. Príbuzným odporúčame, aby sa vždy vopred telefonicky informovali," doplnila Nincová.

Klienti ZSS, ktorí nie sú pozitívni na ochorenie COVID -19 a zariadenia, kde sú umiestnení, disponujú dostatočnými personálnymi a priestorovými kapacitami na zabezpečenie izolácie po návrate klienta z rodinného prostredia, môžu ísť na Vianoce do domácej starostlivosti. Príbuzný, ktorý prevezme klienta, sa musí preukázať platným negatívnym testom (antigénový alebo PCR) nie starším ako 48 hodín. Pri návrate do ZSS absolvuje klient antigénový test a naspäť ho prijmú len v prípade negatívneho výsledku.

Klienti, ktorí v posledných 90 dňoch mali pozitívny test na ochorenie COVID-19, sú po ukončenej karanténe bez príznakov ochorenia, môžu ZSS opustiť a po ukončení pobytu v rodine sa vrátiť bez potreby testovania.