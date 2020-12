Viete, čo si myslí váš pes? Robo Jakab to vie a občas je z Bodku na prášky

Už 9. januára sa budú diváci môcť zoznámiť s úžasným detektívom menom Bodka. V dobrodružno-rodinnom seriáli sa predstaví niekoľko štvornohých chlpáčov, no hlavnú úlohu bude zastávať borderkólia menom Orin. Ten so svojim parťákom Šimonom, ktorého stvárňuje herec Robo Jakab, bude vytvárať niekoľko zaujímavých vtipných, ale aj napínavých situácií. A každá z daných situácií sa musela poriadne nacvičiť. My vám prinášame pohľad do zákulisia, ako to vlastne prebiehalo predtým, ako sa Bodka postavil pred kameru.