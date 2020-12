Rakúsko nechce čakať ani deň navyše: Očkovanie proti COVID-19 na spadnutie

V Rakúsku by sa mohlo začať očkovať proti covid-19 už na Štedrý deň. Po rozhovore so zástupcom americkej farmaceutickej firmy Pfizer to oznámil rakúsky kancelár Sebastian Kurz, informovala vo štvrtok agentúra APA.

Za posledných 24 hodín Rakúsko zaznamenalo doteraz najvyšší denný počet úmrtí s covid-19. Zomrelo 218 pacientov. Európska agentúra pre lieky (EMA) v utorok oznámila, že o podmienečnom povolení vakcíny proti covid-19 firiem Pfizer a BioNTech rozhodne už v pondelok 21. decembra. Pôvodne mala rozhodovať až o osem dní neskôr. Po následnom schválení Európskou komisiou sa môže začať očkovacia látka distribuovať do členských krajín a môže sa začať očkovať. Kedy sa v EÚ začne očkovanie proti COVID-19? Von der Leyenová oznámila dátum Kancelár Kurz po rozhovore so zástupcom firmy Pfizer uviedol, že by do Rakúska mohli prvé dávky vakcíny "v optimálnom prípade" doraziť 24. decembra. "Ako spolková vláda sme prijali všetky potrebné opatrenia, aby sme v ten istý deň, kedy dodávky dorazia, mohli začať s očkovaním," povedal Kurz. "Nebudeme čakať ani deň," dodal. Napríklad v Nemecku sa podľa ministra zdravotníctva Jensa Spahna začne s očkovaním 27. decembra. Podľa štvrtkoévho vyhlásenia českého ministra zdravotníctva Jana Blatného by prvé dávky vakcíny mohli do Česka doraziť okolo 28. decembra.