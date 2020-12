Remišová a Sulík si servítku nebrali: Podozrenia okolo Žigu priamo ukazujú aj na Pellegriniho

Podozrenia z trestnej činnosti už priamo ukazujú aj na Petra Pellegriniho (Hlas-SD) a členov jeho „nového Smeru“.

Vo svojom profile na sociálnej sieti to v súvislosti s obvinením nezaradeného poslanca a člena strany Hlas-SD Petra Žigu uviedla predsedníčka strany Za ľudí a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Rovnako reagoval aj predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík, podľa ktorého sa obvinením Petra Žigu potvrdzuje, že ľudia okolo Pellegriniho sa nikdy nezbavia korupčnej minulosti. Reakciu SaS poskytol hovorca strany Ondrej Šprlák.

Remišová ďalej upozornila, že v minulosti pri boji s korupciou narážala na Petra Žigu mnohokrát. „Kauza Kompa, keď bol práve on ministrom životného prostredia. Alebo dotácie na inovácie z ministerstva hospodárstva, keď Peter Žiga rozdal takmer miliardu eur s pochybným výsledkom. Alebo kauza Bžán, keď som zvolávala ako opozičná poslankyňa mimoriadnu schôdzu, pretože bolo nemorálne, že advokát mal dostať za jediný prípad viac ako 70 miliónov eur,“ napísala Remišová s tým, že Pellegrini sa nemôže tváriť „ako svätý za dedinou, ktorého sa roky rabovačiek Smeru netýkajú“.

Podľa Sulíka sa strana Hlas-SD tvári, akoby prišla na politickú scénu len teraz „Avšak už len podľa jej tlačových besied vidíme, že vždy, keď začne nová policajná akcia, tak na jej tlačovkách postupne ubúdajú ľudia. Už dlhšie sme nevideli na obraze Petra Žigu. Peter Pellegrini sa pomaly tváril, že on k nim nepatrí, ale patrí k Smeru,“ komentoval Sulík a dodal, že je úprimne zvedavý, po koho všetkého v stranách Smer-SD a Hlas-SD si ešte Národná kriminálna agentúra (NAKA) príde.

Na obvinenie bývalého ministra hospodárstva a životného prostredia P. Žigu reagoval aj súčasný šef envirorezortu Ján Budaj (OĽaNO). Ten poukázal na to, že sa začalo vyšetrovanie ďalšieho jeho predchodcu a pripomenul, že v kauze nástenkového tendra sú už odsúdení Marián Janušek a Igor Štefanov, dvaja exministri životného prostredia za Slovenskú národnú stranu. „Ministerstvo životného prostredia bolo dlhé roky súčasťou ‚ukradnutého štátu‘. Od volieb vymetáme ten augiášov chliev. Brzdí nás to všetkých od práce. Ale ak by sme neodhalili a nepotrestali zločincov v bielych golieroch, zlyhali by sme v tom, kvôli čomu nás ľudia zvolili. Ideme preto ďalej, držte palce,“ uzavrel Budaj na sociálnej sieti.

Exminister hospodárstva Peter Žiga čelí obvineniu z podplácania. Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca policajného prezídia Michal Slivka. „Vo štvrtok 17. decembra vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vzniesol obvinenie za prečin podplácania poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky P. Ž.,“ priblížil Slivka. O obvinení poslanca v piatok ako prvý informoval portál Aktuality.sk. Väzobne stíhať by ho podľa Ústavy SR bolo možné len so súhlasom Mandátového a imunitného výboru NR SR.