Známy otecko Filip Tůma: Jednu vec by na Vianoce nikdy neurobil!

Posledné roky sú to tí najznámejší rodičia v našich končinách. Vieme o nich takmer všetko... Takmer.

My sme zisťovali, či si takto vyfintení sadajú k štedrovečernému stolu, či by boli schopní zabiť kapra, aj to, či by Vianoce dokázali za nejakých okolností odignorovať.

Filip Tůma (42):

Do baru nie!

„V oblekoch pri štedrovečernej večeri teda nie sme,“ zasmial sa Filip Tůma a zároveň dal veci na pravú mieru: „Sme oblečení slávnostnejšie a pohodlne.“ Pokiaľ ide o kapra, ktorý za starých čias v každej domácnosti plával vo vani a následne ho otec rodiny zahlušil a naporcioval, tu má herec medzery. „Medzi takýchto mužov určite nepatrím. V našej rodine sa veľmi ryba/klasický kapor ani nepodáva v rámci štedrovečerného menu, obľubujú ho len moja mama a otec. Takže to nie je ani potrebné,“ skonštatoval s úľavou. Vianočné sviatky by vraj za žiadnych okolností neodignoroval, ani keby bol sám ako prst. „Neviem si to ani len predstaviť - byť sám na Vianoce, bez rodiny. A tiež si myslím, že na Vianoce by sa nemalo ísť ani do mesta, barov... Považujem Vianoce za výsostne rodinný sviatok.“