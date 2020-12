Česká topmodelka Kurková je opäť tehotná: Pikantné FOTO! V pokročilom štádiu úplne nahá

Česká modelka Karolina Kurková oznámila, že čaká tretieho potomka. Na Instagrame, kde ju sleduje približne 820 000 ľudí, zverejnila fotografiu, na ktorej pózuje nahá a ukazuje svoje tehotenské bruško.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

S manželom Archiem Drurym už majú dvoch synov, napísal web Purepeople. "S nadšením oznamujeme nadchádzajúci príchod ďalšieho bábätka do našej rodiny. Zdieľala som s (časopisom) Glamour exkluzívny článok o mojich skúsenostiach z tehotenstva a ako sa to súčasné líši od predošlých ... Moc ďakujem za všetky vrelé želania. Nemohli sme byť šťastnejší alebo viac nadšení z nového prírastku do rodiny," napísala modelka na Instagrame.

Fotografie 36-ročnej blonďavej topmodelky vznikli pre časopis Glamour. K prírastku do rodiny jej na Instagrame gratulovalo mnoho známych osobností zo sveta módy, vrátane ďalších modeliek, ktoré sa nedávno stali matkami ako Romee Strijd, Coco Rocha alebo Ashley Graham.