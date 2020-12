Seriáloví Oteckovia vo sviatočnom: Sú schopní zabiť kapra a dokázali by odignorovať Vianoce?

Posledné roky sú to tí najznámejší rodičia v našich končinách. Vieme o nich takmer všetko... Takmer.

My sme zisťovali, či si takto vyfintení sadajú k štedrovečernému stolu, či by boli schopní zabiť kapra, aj to, či by Vianoce dokázali za nejakých okolností odignorovať.

Marek Fašiang (35):

Zdobil aj sám

„Na Vianoce sa obliekame sviatočne, mám košeľu... Ale rozhodne nie sme v oblekoch,“ odpovedal s úsmevom Marek Fašiang, ktorý si pamätá aj na to, ako trávil najkrajšie sviatky v roku so statusom single muža. „Zažil som Vianoce, keď som bol bez partnerky. Strávil som ich s rodinou. Ale vždy som si aj ten svoj byt, kde som žil, sám vyzdobil, aspoň malým stromčekom, svetielkami...“ A čo kapor? Dokázal by ho v záujme veci pripraviť o život? „Už teraz asi nie,“ zasmial sa. „V mladosti som bol rybár a nemal som problém rybu zabiť a naporciovať, ale čím som starší, tým som v tomto pohodlnejší a nechám si filety pripraviť.“