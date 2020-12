Komplikovaný nácvik pred finále Zem spieva: Folkloristi s Latinákom v sparťanských podmienkach

Folkloristi mali doslova sparťanské podmienky na nacvičovanie. V obľúbenej šou Zem spieva postúpil priamo do finále folklórny súbor Podpoľanec z Detvy. Na to, aby mohli trénovať svoje finálne vystúpenie, sa museli najskôr všetci otestovať.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Celý súbor sa stretol len dvakrát, väčšinou cvičili po skupinkách. Nechýbal ani ich lokálpatriot Lukáš Latinák! Šou Zem spieva, ktorá sa vysiela na obrazovkách Jednotky, sa posunula do záverečnej fázy. Po nútenej pauze kvôli pandémii sa odreprízovali semifinálové kolá a nasleduje veľkolepé finále. Do neho postúpili aj Detvanci z FS Podpoľanec. „Budeme v takej bubline, pretože nás otestujú a nepôjdeme nikde inde len do hotela. No tešíme sa, lebo po dlhej dobe budeme na doskách, čo znamenajú svet a dúfame, že predvedieme perfektný výkon a ľuďom sa to bude páčiť,“ prial si ešte pred niekoľkými dňami riaditeľ súboru Jaroslav Černák.

Predtým si však finálové číslo museli Podpoľanci poriadne nacvičiť. V čase pandémie a opatrení to ale bolo veľmi náročné. „Choreografiu som robil ako puzzle, skladali sme ju po šiestich. Len dva víkendy sme mali na spoločné trénovanie,“ ozrejmil umelecký vedúci Roman Malatinec. Súbor ale mal výhodu, pretože poctivo nacvičovali v lete, keď opatrenia neboli kvôli oslavám výročia. Tie napokon preložili. Folkloristi ale nezaháľali a napísali priamo hlavnému hygienikovi Mikasovi, aby vedeli, ako môžu trénovať svoj program.

„Odpísal, že sa musíme dať celý súbor otestovať, aby sme sa mohli stretnúť,“ doplnil Malatinec s tým, že tak urobil celý súbor aj s lokálpatriotom, známym hercom Latinákom.

„Výborne mu to išlo, on má temperament, takže určite dobre zvládne aj finále,“ pochválil Lukáša Malatinec. Herec priznáva, že mal stres, obavy a rešpekt, aj keď predtým pôsobil vo folklórnom súbore. „Ja som viac na dupáky a natriasačky. Toto je také otvorenejšie,“ vysvetlil komik s tým, že v minulosti nie vždy dodržiaval to, čo mali všetci nacvičené, preto mu dávali sólo úlohy. „Tak to urobil aj Roman. Ja si teda len rypnem ako Hriňovčan do Detvancov a tí ma odpracú,“ smeje sa Latinák, ktorý viac k finále prezradiť nechcel.