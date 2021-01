Tehotnej Victorii sa v 6. mesiaci začal rúcať život: Porodila zdravú dcérku, ju však nespoznáte

Victoria Morgan (41) z anglického Burntwoodu sa vždy pýšila dlhými čiernymi vlasmi. Že raz o svoju korunu krásy úplne príde, by jej nikdy nenapadlo.

Všetko sa zmenilo, keď v júli 2018 otehotnela s dcérkou Valentinou-Rose. V 6. mesiaci išla na ultrazvuk. Ako si prstami zahrabla do vlasov, v ruke jej zostali oveľa väčšie chuchvalce ako zvyčajne. Victoria tomu spočiatku nevenovala pozornosť, až časom, pri sprchovaní si všimla, že vypadávanie vlasov je extrémnejšie. Vtedy prvýkrát pomyslela na alopeciu, píše Daily Mail.



Na konci tehotenstva v marci 2019 sa Victoria snažila skryť zväčšujúce sa plešaté škvrny. Avšak v čase, keď si myslela, že už nemôže byť horšie, vlasy začali znova dorastať. Nasledujúce štyri mesiace vyzerali jej kadere ako za starých, dobrých čias, ale čoskoro sa vypadávanie vlasov vrátilo. V máji 2020 sa Victoria rozhodla pre radikálny krok - úplne si oholila hlavu. Nakoniec sa jej aj potvrdilo, čo dlhšie tušila - diagnostikovali jej alopeciu areata, čo znamená, že prišla aj o mihalnice a chĺpky na tele.

Náhla zmena vzhľadu bola pre čerstvú mamičku šokom. Victoria stratila zmysel pre identitu a mala pocit, že jej život sa skončil. Praktický lekár jej musel nasadiť antidepresíva. Zasiahnuť musel manžel Cameron (39), ktorý ju povzbudil v tom, aby svoj príbeh začala zdieľať a zabojovala proti predsudkom voči ženskej plešatosti.

„Vždy som mala husté čierne vlasy a, ironicky, som chcela byť iba kaderníčkou. Túto prácu som robila od 13 do 36 rokov,“ hovorí Victoria, pre ktorú boli výkričníkom prvé chuchvalce v ruke počas ultrazvuku v 6. mesiaci tehotenstva. „Začala som si to všímať, keď som si tiež umývala vlasy. Vedela som, že to nie je normálne, pretože v predchádzajúcich tehotenstvách sa mi vypadávanie vlasov zmenšilo." Mamička napriek krátkodobému zlepšeniu nakoniec pristúpila k oholeniu hlavy, čo označila za "srdcervúce rozhodnutie".

Z kolotoča depresií, smútku a antidepresív ju vytiahol až milovaný manžel. "Povzbudil ma, aby som si založila stránku na Instagrame s názvom @ v.i.c.t.or.i.a.m.o.r.g.a.n. Bola to správna vec, pripadalo mi to ako terapia. Už som sa nemusela skrývať," priznáva Victoria, ktorú nakopli aj ďakovné správy od ďalších žien trpiacich alopeciou.

„Parochne veľmi neriešim. Skúšal asom to asi týždeň, ale cítila som sa viac sebavedomá. Niektorí ľudia sa smejú, keď ma vidia holohlavú, ale ide asi iba o jedno percento ľudí, s ktorými sa stretávam," netrápi sa hlúpymi rečami Victoria a odkazuje: „Vaše vlasy vás nedefinujú ani nerobia menej ženskou. Musíte nájsť spôsob, ako prevziať kontrolu nad situáciou a nenechať sa viac ňou ovládať.“