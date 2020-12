Gröhling predstavil plán návratu detí do škôl podľa COVID automatu: Budú sa musieť testovať?

Po vianočných prázdninách 11. januára sa do tried budú môcť vrátiť všetci žiaci z regiónov, ktoré sa nebudú nachádzať v prvom stupni varovania.

Vyplýva to z manuálu Návrat do škôl 2021, ktorý na štvrtkovej tlačovej konferencii predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Manuál pracuje so sedem fázovým COVID Automatom, ktorý sa začína v zelenej monitorovacej fáze bez obmedzenia, prechádza cez dva stupne ostražitosti a končí v čiernom štvrtom stupni varovania. Základné umelecké školy, jazykové školy a centrá voľného času sa po skončení prázdnin budú riadiť rozhodnutím ministra školstva a pravidlami predstaveného automatu.

Gröhling uviedol, že Slovensko je momentálne v treťom až štvrtom stupni varovania. Predpokladá, že po prijatých opatreniach budú v januári školy v regiónoch v druhom až treťom stupni.

Región, ktorého vážená 14-dňová incidencia prekročí 150, teda so stupňom ostražitosti jeden až dva, bude môcť otvoriť materské, základné a stredné školy a odborné učilištia bez obmedzení. Vysoké školy v takomto regióne môžu učiť prezenčne s obmedzenou kapacitou, no s uzatvorenými internátmi.

Od prvého stupňa varovania, v ktorom je dvojtýždenná incidencia 150 až 300, vysoké školy vyučujú dištančne. Materské a základné školy sú stále bez obmedzení, ale zo stredných škôl a odborných učilíšť sa môžu do lavíc vrátiť iba koncové ročníky.

V prípade druhého a tretieho stupňa varovania, teda tam, kde je 14-dňová incidencia v rozmedzí od 300 do 2 000, môžu do škôl chodiť škôlkari, žiaci prvého stupňa základných škôl a koncové ročníky základných a stredných škôl a odborných učilíšť. Prezenčné vyučovanie bude iba s testom. Špeciálne školy a deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne, môžu ísť naspäť do škôl, a to maximálne v počte päť detí na jedného učiteľa.

V poslednom, teda štvrtom stupni varovania ostávajú otvorené materské školy a prvý stupeň základných škôl iba pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Materské školy sú zatvorené, základné a stredné školy spolu s odbornými učilišťami učia žiakov dištančne.