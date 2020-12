Vianoce nie sú o prejedaní. Gastroenterológ radí ako to zvládnuť

Vianočné sviatky sa nám už automaticky spájajú s jedením, alebo skôr s prejedaním. Odolať vyprážanému kaprovi, kalorickému majonézovému šalátu, či sladkým zákuskom zvládne naozaj len málokto.

Gastroenterológ varuje, že si za následné problémy s trávením môžeme samy. „Poruchy trávenia z vlastného zapríčinenia sú pomerne časté. Najmä cez sviatočné dni, alebo pri rôznych rodinných stretnutiach a oslavách. Najčastejšie sa ľudia prejedajú, kombinujú ťažké jedlá, alebo nedodržujú diétny režim pri ochoreniach, ktoré majú,“ vysvetľuje doktor Miloš Bubán. Držte sa týchto tipov od gastroenterológa a doprajte si pokojné Vianoce bez zbytočných bolestí.

Šťastné, veselé a prejedacie

Sviatky si Slováci radi vychutnajú naplno, s preplneným žalúdkom. V dôsledku nezodpovedného jedenia však vznikajú problémy s trávením. Tie majú viacero podôb a sú zaručeným kazičom pokoja v kruhu rodiny. „Veľmi často je to pocit plnosti, pocit ťažoby v žalúdku, pálenie záhy, grganie, nafukovanie, neraz aj kŕče, pichanie a tlak v bruchu, pocit na zvracanie a aj zvracanie samotné. Niekedy je prítomná aj hnačka," vymenúva MUDr. Bubán a radí ako tomu predchádzať: „Najlepšou prevenciou je dodržiavanie diétnych a režimových opatrení. Ale keď sa predsa len neustrážime, treba siahnuť po diéte, vynechať jedlá, piť dostatok tekutín, vhodné na podporu trávenia sú aj uhličité minerálne vody s obsahom hydrogénuhličitanov a síranov aké má Budiš, ďalej čaje na podporu trávenia a samozrejme nezabúdať na pohyb."

Tradičné (ne)znamená mastné

Slováci sú v dodržiavaní Vianočných zvykov naozaj vzorní, väčšina si bez tradičných jedál už ani nedokáže predstaviť Štedrý večer. Gastroenterológ upozorňuje, že organizmus nám rýchlo pripomenie, že dovolenka neznamená, že je všetko dovolené. Podľa MUDr. Bubána by sme sa mali vyhýbať konzumácii mastných a sladkých jedál, nedostatku tekutín ako aj chýbajúcemu pohybu. Doktor varuje aj pred obľúbenými pochúťkami, práve tie sú totiž najčastejšou príčinou nepríjemného pocitu po jedle. „Známy majonézový zemiakový šalát a vyprážané jedlá sú asi najčastejšie zdrojom problémov, pretože sú to jedlá s nadmerným obsahom tukov a cukrov. No a samozrejme alkohol,“ konštatuje gastroenterológ.

Doktor Bubán prízvukuje, že tieto jedlá netreba nastálo vyhodiť z jedálneho lístka, stačí len myslieť na striedmosť a receptom pomôžu aj malé vylepšenia. „Ryba sa dá pripraviť aj bez vyprážania a namiesto majonézy je vhodné pridať netučný jogurt. Je to len vec zvyku a aj takýto šalát je chutný a hlavne zdravší,“ dodáva. Netreba však zabúdať ani na prehrešky pri táckach plných sladkých zákuskov. „Najviac problémov robia kysnuté koláče, ktoré zjeme často ešte horúce a hlavne rýchlo. Je to podobné ako s dovolenkou all inclusive. Keď už sme si to zaplatili, tak nech si to užijeme do dna...ale nie je to správne,“ vtipkuje gastroentrológ. Ak už nevieme odolať vianočným klasikám, pri prejedení nám môžu byť nápomocné prírodné minerálne vody. „Ukázalo sa, že si vieme pomôcť aj častejším pitím prírodných minerálnych vôd. Ako som už spomínal, napríklad taká minerálna voda Budiš má okrem iných zdravotných benefitov, aj priaznivé pôsobenie na tráviaci systém. Obsah síranov zlepšuje pohyblivosť čriev a teda bráni zápche, ktorá býva častou poruchou tráviaceho traktu,“ objasňuje doktor. Pozitívny vplyv minerálnej vody Budiš na trávenie potvrdzujú aj odborníci v balneologickom posudku. V obľúbenej vode sa totiž nachádzajú hydrogénuhličitany, ktoré viažu voľné kyseliny v žalúdku. Sírany zase zmierňujú aj syndrómy dráždivého čreva. Odborníci sa teda zhodujú, že častejšie pitie malého množstva hydrogénuhličitanových vôd napomáha kontinuálnemu tlmeniu kyslosti žalúdka. Pitím uhličitej vody sa prekrvujú sliznice tráviaceho traktu, stimuluje sa tvorba žalúdočnej šťavy a urýchľuje sa vstrebávanie živín z potravy.

Vianoce bez dusenia sa rybacou kosťou a žlčníkového záchvatu

Štedrá večera sa takmer nikdy nezaobíde bez toho, aby sa niekto z členov rodiny nedusil kosťou. I keď sa na tom následne schuti zasmejeme pod jedličkou, v niektorých prípadoch pomôže až návšteva pohotovosti. „Pri zapichnutí kosti treba ísť okamžite na pohotovosť, kde vám problém odstránia. Ale najlepšie je takejto situácii predísť,“ radí MUDr. Bubán.

Doktor ešte radí, že treba jesť pomaly, nie hltavo a príborom dôsledne oddeliť mäso od kostí. Upozorňuje aj na starších ľudí, pri ktorých je lepšie, keď si k jedlu zoberú aj okuliare, aby kostičky dobre odhalili. „Tieto problémy sa najčastejšie viažu ku kaprom, ktorých kosti sú dosť tvrdé. Odporúčam preto voliť namiesto klasického kapra filé, alebo iné druhy rýb, ktorých konzumácia, aj napriek prehltnutiu kostičky, je takmer bez komplikácii,“ komentuje doktor.

Ďalšou situáciou z priečinka „štedrovečerné klasiky“ je žlčníkový záchvat. Gastroenterológ verí, že tí, ktorých táto nepríjemnosť postretla sa už poučili. Vedia, že tento stav prišiel po diétnej chybe a neraz im stačí pôst, alebo lieky proti bolesti a na uvoľnenie kŕčov. Ani žlčníkový záchvat však netreba podceniť: „Ťažší stav niekedy treba riešiť aj podaním infúzie, alebo občas aj hospitalizáciou, najmä keď bolesti neustávajú a pridružia sa komplikácie. Napríklad keď človek ožltne, lebo mu kamienky upchajú žlčové cesty, prípadne príde až k zápalu pankreasu,“ varuje Miloš Bubán.

Po sviatkoch sa chcú ľudia so žalúdkom udobriť

Na Vianoce sme ako utrhnutí z reťaze a po novom roku rýchlo skúšame drastické diéty. Odborník však upozorňuje, že moderný detox môže organizmu uškodiť. Na ploché brucho podľa neho treba myslieť už cez sviatky. „Najlepšou prevenciou je dodržiavať diétne a režimové opatrenia aj počas sviatkov. Zamerať sa viac na kvalitu ako kvantitu jedál a prijímať dostatok ovocia a zeleniny. Nezabúdať na pitný režim, mám overené aj u svojich pacientov, že im minerálna voda Budiš prináša upokojujúci účinok, ktorý pri konzumácii jedál vyhľadávajú,“ odporúča MUDr. Bubán. Gastroenterológ Miloš Bubán hovorí, že by ľudia cez sviatky nemali zabúdať na to, že majú len jeden žalúdok. Treba teda dbať na zdravé zloženie jedál, dostatok tekutín a minimalizovať príjem alkoholu. „Aby sme si sviatky užili, aby nám chutili a aby nepriniesli vďaka našej nedisciplinovanosti ťažkosti, ktoré nám prežívanie sviatkov naštrbia.“ želá MUDr. Bubán.