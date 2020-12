Neskáču od radosti! Odborníci z WHO o vakcínach proti COVID-19: Nie sú čarovným prútikom

Prichádzajúce vakcíny proti ochoreniu COVID-19 podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) neukončia pandémiu rýchlo.

Napríklad krajiny v regióne západného Tichomoria nemajú podľa organizácie garancie rýchleho prístupu k očkovacím látkam. Regionálny riaditeľ WHO Takeši Kasai konštatoval, že vakcíny nie sú "čarovným prútikom, ktorý ukončí pandémiu v blízkej budúcnosti".

"Vývoj bezpečnej a účinnej vakcíny je jednou vecou. Výroba v dostatočnom množstve a prístup pre všetkých, ktorí ju potrebujú, je druhou vecou," povedal. Niektoré krajiny, ktoré majú samostatné dohody o nákupe vakcín, by mohli vakcinačné kampane odštartovať v nadchádzajúcich mesiacoch, ale iné by mohli vakcináciu začať v polovici alebo koncom roku 2021, povedala Socorro Escalante, koordinátorka WHO pre nevyhnutné lieky a zdravotnícke technológie.