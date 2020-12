Sulík bez príkras opísal, ako vychádza s Matovičom: Že máme zlý vzťah, je holý fakt

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) má s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) po osobnostnej a emočnej stránke zlý vzťah.

Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk, súčasné vzťahy sú medzi nimi na pracovnej úrovni. „To, čo s ním potrebujem riešiť, riešim. To, že po osobnostnej a emočnej stránke máme zlý vzťah, to je holý fakt, to už vedia asi všetci,“ uviedol Sulík.

Šéf rezortu hospodárstva si s predsedom vlády vymenil v poslednom období cez sociálne siete niekoľko ostrých názorov na riešenie situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19. „Ja mám snahu riešiť to za zatvorenými dverami, ale zasa sa aj veľa zaujímavého dočítam z Facebooku,“ ozrejmil Sulík.

Na otázku, či sa plánuje aj v budúcnosti k týmto témam vyjadrovať na sociálnych sieťach, odpovedal, že nie. „Nehovorím, že som sa nikdy nevyjadril, ale naozaj súhlasím s tým, že to nemá zmysel, nikam to nevedie a takéto ,pinkanie‘ je úplne zbytočné,“ dodal predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS).