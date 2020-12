Herec Juraj Bača sa síce momentálne kvôli šíriacej sa pandémii od práce neroztrhne, no rovnako ako mnohí z nás sa teší na prichádzajúce vianočné sviatky. Tie sa chystá stráviť v rodinnom kruhu, z čoho má herec v momentálnej situácii najväčšiu radosť. Sám totiž zažil pri nakrúcaní jednu trpkú skúsenosť, ktorá mu otvorila oči. Nám však prezradil nielen to, no odhalil aj svoje najtajejšie vianočné prianie. Jeho slová vám vyčarujú úsmev na tvári!