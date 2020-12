Situácia u susedov je vážna: Česko smeruje k predĺženiu núdzového stavu

Vláda sa v Snemovni bude usilovať o predĺženie núdzového stavu kvôli epidémii covid-19 o ďalších 30 dní. Trval by tak do 22. januára. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ČTK povedal, že žiadosť určenú poslancom vo štvrtok schválil kabinet.

Núdzový stav zatiaľ v Česku kvôli epidémii covid-19 platí od 5. októbra do 23. decembra. O návrhu menšinovej vlády ÁNO a ČSSD bude Snemovňa rokovať zrejme v utorok 22. decembra.

Snemovňa pri jesennej vlne epidémie dostala od vlády už tri žiadosti. Koncom októbra súhlasila s predĺžením stavu núdze o 17 dní a v druhej polovici novembra o 22 dní. Naposledy na návrh komunistov o 11 dní. Kabinet chcel vždy mesiac. Na jar trval v Česku núdzový stav kvôli koronakríze 66 dní, terajší je zatiaľ na 79 dní. Ak by Snemovňa súhlasila s predĺžením o ďalších 30 dní, dĺžka núdzového stavu by sa prehupla cez sto dní.

Podľa časti opozície nie je potrebné stav núdze predlžovať, kritizuje to, že vláda opatreniami diskriminuje niektoré odbory a neprijíma dostatočné kompenzácie. Minister zdravotníctva Jan Blatný (za ANO) už skôr uviedol, že pre poslancov chystá analýzu protikoronavirových opatrení, na ktoré by nebol stav núdze potrebný, a naopak tých, pre ktoré je nevyhnutný. Za súčasnej situácie, keď Česko v piatok zostúpi do štvrtého z piatich stupňov epidemického systému PES, je podľa neho však núdzový stav nevyhnutný.