Francúzsko sa pripravuje na očkovanie: Do konca roka majú prísť prvé dávky vakcíny

Do Francúzska do konca roka dorazí 1,2 milióna dávok vakcíny proti novému druhu koronavírusu SARS-CoV-2.

Vyjadril sa tak v stredu francúzsky premiér Jean Castex vo svojom vystúpení v parlamente, informovala tlačová agentúra AFP.

Za prvé dva mesiace budúceho roka by sa k nim malo pridať zhruba 2,3 milióna dávok. Približne 5. alebo 6. januára by sa do Francúzska malo dostať 677 000 dávok a vo februári ďalších 1,6 milióna dávok, spresnil Castex.

Takéto množstvo vakcíny poslúži na zaočkovanie približne 3,9 milióna obyvateľov. Prioritne bude vakcína podaná ľuďom v rizikových skupinách, ako sú napríklad seniori či zdravotníci.

Premiér prisľúbil, že vláda "bude omnoho transparentnejšia v tomto štádiu spravovania epidémie". Narážal tak na kritiku, ktorá sa na francúzske úrady prednedávnom spustila v súvislosti s distribúciou testov a ochranných rúšok.

Celkovo má do Francúzska doraziť približne 200 miliónov dávok vakcíny, čo poslúži na zaočkovanie zhruba 100 miliónov ľudí.

Od začiatku pandémie Francúzsko zaznamenalo viac ako dva milióny prípadov nákazy a takmer 60 000 úmrtí.