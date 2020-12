Je rozhodnuté: Anketu Športovec roka ovládla Petra Vlhová

Lyžiarka Petra Vlhová a futbalová reprezentácia získali ocenenia najlepší jednotlivec a najlepší kolektív v ankete slovenský Športovec roka 2020.

Vlhová obhájila vlaňajšie prvenstvo. Mužský futbalový A-tím Slovenska, ktorý postúpil na EURO 2020, vyhral anketu piatykrát. V historickej tabuľke sa tak vyrovnal hokejistom.

Pandémia koronavírusu neumožnila, aby výsledky tradičnej ankety Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov (KŠR SSN) vyhlásili na slávnostnom galavečere. Slovenský olympijský a športový výbor preto v spolupráci s RTVS pripravil špeciálny program za účasti všetkých laureátov, v ktorom sa verejnosť dozvedela poradie. V porovnaní s minulými rokmi namiesto desiatich ocenili len päť najúspešnejších jednotlivcov a namiesto troch kolektívov len víťazný.

V ankete, ktorá v bývalom Československu písala svoju tradíciu už od roku 1959 a v rámci samostatnej Slovenskej republiky od roku 1993, zvíťazila Vlhová po druhý raz.Vo veľkom štýle odštartovala aj novú sezónu. Na konto si pripísala tri víťazstvá i dve tretia miesta a usadila sa na čele celkového poradia prestížneho seriálu.

"Veľmi sa teším z ocenenia Športovec roka. Je to pre mňa bonus za výsledky a drinu, ktorú podstupujem. Prežívam podobné pocity ako minulý rok, keď sa mi tiež podarilo triumfovať. Aj vlani, aj tentoraz som dala do toho všetko, splnila som si niektoré sny. Táto sezóna sa ešte nekončí, verím, že bude ešte úspešne pokračovať," uviedla Vlhová. Dvadsaťpäťročná rodáčka z Liptovského Mikuláša sa stala šiestou viacnásobnou víťazkou tradičnej novinárskej ankety v jej 28-ročnej histórii. V roku 2017 bola navyše aj členkou víťazného družstva alpských lyžiarov.

V elitnej päťke laureátov boli aj štvrtý šprintér Ján Volko a piaty chodec Matej Tóth. V tohtoročnej ankete hlasovalo 94 členov KŠR SSN, čo je tretí najnižší počet odovzdaných lístkov v histórii. Hlasy dostalo 26 jednotlivcov a 6 športových kolektívov. Peter Sagan sa objavil na 79 hlasovacích lístkoch. Najmä vďaka tomu sa dostal pred Černáka, ktorého výkony v bojoch o Stanleyho pohár oslovili 72 hlasujúcich. Cyklistický trojnásobný svetový šampión zdolal mladého hokejistu o desať bodov.Sagan je stálicou ankety, medzi laureátmi je už desiatykrát. Po šiesty raz sa medzi nich dostal Tóth, piatykrát Vlhová. Jediným nováčikom je Černák. „Je veľmi príjemné, že som sa dostal medzi trojicu najúspešnejších športovcov na Slovensku. Potešilo ma to. Veľa športovcom u nás sa niečo podobné nepodarí, aj preto si to užívam. Je to zadosťučinenie za tvrdú prácu, ktorú robím,“ reagoval Černák, ktorý sa v drese Tampy Bay Lightning tešil zo zisku najcennejšej hokejovej trofeje.

Volko je už tretíkrát v ankete štvrtý. Priečku za najlepšou trojkou obsadil aj vlani a v roku 2017. „Rok 2020 bol veľmi zvláštny, bolo málo podujatí, na ktorých sa dali dosahovať nejaké výsledky. Som maximálne spokojný. Keď sa pozriem, kto je predo mnou, byť štvrtým v ankete Športovec roka nie je zlé. Možno trocha zamrzí, že som tretíkrát štvrtý a neposunul som sa dopredu, ale vážim si aj štvrté miesto. Športoví odborníci to nemali tento rok ľahké vzhľadom na minimum veľkých súťaží,“ priznal Volko.

"Veľmi sa teším z ocenenia v roku, keď som uvažoval o konci kariéry. Ešte pred zopár mesiacmi som si myslel, že je konečná a o tomto čase už budem mať tenisky na klinci. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporili a držali mi palce, aby som to ešte neukončil. Podarilo sa, makali sme, zostal som zdravý, čo bolo asi najdôležitejšie, zašľapal som výborný výkon a dnes som už v plnej príprave do Tokia. Držte mi palce, aby to vyšlo aj tam a možno o rok sa budeme tešiť z ďalšej ceny."

Ocenenie Športová legenda dostal jeden z najuniverzálnejších slovenských hokejistov Igor Liba. Po Jozefovi Golonkovi je druhý hokejista, ktorého zaradili do tejto pomyselnej dvorany slávy. „Veľmi si vážim, že som sa zaradil medzi legendy ako ďalší hokejista po mojom veľkom vzore Jozefovi Golonkovi, na ktorého sme sa hrali ako deti počas hokejových zápasov na ulici. Pred rokom sa Športovou legendou stal môj veľký kamarát Jozef Plachý, s ktorým si mám vždy čo povedať. Som rád, že sa na mňa stále nezabúda,“ vyznal sa majster sveta z roku 1985.

Súčasťou televízneho programu bolo aj vyhlásenie Paralympionika roka a Paralympijského kolektívu roka. Individuálne ocenenie získal druhýkrát po roku 2015 paracyklista Jozef Metelka. Ešte pred vypuknutím pandémie koronavírusu absolvoval zverenec Toma Kirka a Kyleigh Mannersa mimoriadne úspešné majstrovstvá sveta v dráhovej paracyklistike. V kanadskom Miltone v kategórii postihnutia C4 získal počas necelého týždňa až štyri kovy, z toho tri najvzácnejšie. Majstrom sveta sa stal v stíhacích pretekoch na 4 km, čo sa mu podarilo siedmykrát za sebou, a v scratchi i v omniu, dúhový dres mu unikol len v pevnom kilometri. Vďaka jeho výsledkom bolo Slovensko šiestou najúspešnejšou krajinou šampionátu.

Vďaka výsledkom na šampionáte majú zverenci trénerov Františka Pitoňáka a Milana Bubeníka už takmer istú účasť na zimných paralympijských hrách 2022 v Pekingu. Slovensko vo Wetzikone reprezentovali Radoslav Ďuriš (skip), Monika Kunkelová, Dušan Pitoňák, Imrich Lyócsa a Peter Zaťko.