Slovan prezimuje na čele tabuľky: Duel proti Šošonom otáčali v hodine dvanástej

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prezimujú na čele tabuľky Fortuna ligy s päťbodovým náskokom pred Dunajskou Stredou.

Rozhodol o tom záverečný duel jesenného kola sezóny 2020/2021, v ktorom "belasí" na Tehelnom poli zdolali MŠK Žilina 3:2.



18. kolo FL:

ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 3:2 (0:1)

Góly: 48. Daniel, 65. Daniel, 90.+4 Ratao - 38. Bernát, 84. Fazlagič. Rozhodovali: Gemzický - Tomčík, Ádám, ŽK: de Kamps, Bajrič - Fazlagič, Bičachčjan, bez divákov.

Greif - Pauschek, Bajrič, Božikov, De Marco - de Kamps, Nono (68. Rabiu) - Holman - Daniel (68. Čavrič), Strelec (81. Medved), RataoPetráš - Vallo (77. Anang), Minárik, Kiwior, Sluka - Fazlagič - Bernát (57. Bičachčjan), Paur (57. Myslovič), Ďuriš (85. Kaprálik) – Rusnák (77. Iľko), KurminowskiPrvú šancu mal Daniel, ale obrana hostí jeho pokus zblokovala. Slovan mal od začiatku loptu častejšie na kopačkách, kombinoval po krídlach i stredom, ale ďalšiu šancu mal až v 16. minúte, keď strelu Rataa odvrátil Petráš na roh. Žilinčania mali dobrú príležitosť v 32. minúte, keď Paur zhruba z 18 metrov tesne minul bránu Greifa po strele z priameho kopu. O šesť minút neskôr však hostia po ďalšej akcii viedli, keď Bernát poslal loptu nádherne z voleja za chrbát Greifa po centri Ďuriša. V posledných sekundách prvého polčasu ešte zaujal priamy kop Slovana s nacvičeným signálom, ktorý však vyrovnanie nepriniesol.Nonov center si na prsia spracoval Daniel a následne zakončil do ľavej hornej časti Petrášovej brány. Po tomto góle mala ďalšiu príležitosť Žilina, Paurova delovka a len o kúsok minula brvno. Otvorený futbal pokračoval, vzápätí mohol ísť do vedenia Slovan, lenže Petráš vychytal koncovku Rataa a aj následnú dorážku De Marca. Neujala sa ani nebezpečná strela Daniela o pár sekúnd neskôr. Krídelník Slovana však v 65. minúte svojim druhým gólom poslal Slovan do vedenia, keď loptu zblízka poslal za Petráša. Greif potom skvelým zákrokom zmaril vyrovnanie Kiwiorovi a gól nepadol ani po rýchlom brejku Čavriča, domáci útočník trafil iba pravú žrď. Výborný futbal sa hral aj naďalej. V 85. minúte najskôr vyrovnal na 2:2 Fazlagič, ale posledné slovo mal napokon Ratao, ktorý v 4. minúte nadstaveného času rozhodol o triumfe Slovana.