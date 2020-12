Vláda schválila prísnejší lockdown: Čo všetko bude počas sviatkov povolené? Pozrite si podrobný prehľad

Konečne sú známe podrobnosti. Po viac ako piatich dňoch potom, čo odborníci v Pandemickej komisii navrhli tvrdý lockdown, sa k razantnejším opatreniam odhodlala aj vláda.

Ministri po jej rokovaní oznámili, že zákaz vychádzania sa začína v sobotu a potrvá minimálne do 10. januára. Okrem toho však stanovili viacero výnimiek - tá najdôležitejšia je, že ministri neobmedzili cestovanie na sviatky za svojimi blízkymi, avšak stanovili podmienku, že Slováci majú vytvoriť tzv. rodinné bubliny, čiže v najbližších týždňoch by sa mali stretávať maximálne dve rodiny spoločne.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí zdôvodnil tvrdé opatrenia tým, že Slovensko v stredu zažilo nový rekord - osemtisíc nových pozitívne testovaných. „Z tohto množstva 520 ľudí skončí v nemocniciach a viac ako 100 ľudí zomrie,“ povedal Krajčí. On sám zastával tvrdšie podmienky a ísť do úplného lockdownu. Vláda napokon prijala jemnejší zákaz vychádzania, ktorý sa začína v sobotu a v tento deň sa na tri týždne zatvoria všetky obchody mimo tých základných, ako sú potraviny, lekárne, novinové stánky či drogérie.

„Silným spôsobom apelujeme na zodpovednosť ľudí v našej krajine. Počas nasledujúcich sviatkov obmedziť ľudí na tej základnej slobode tvrdým zákazom vychádzania by bolo veľmi náročné. V tejto situácii sa vláda zhodla na tom, že musí mať veľké množstvo výnimiek,“ uviedol Krajčí. Apeluje na ľudí, aby dodržiavali nariadenie o tom, že sa počas zákazu vychádzania majú stretávať maximálne s jednou ďalšou domácnosťou.

„Aby vytvorili takú bublinu s tými, s ktorými sa rozhodnú stráviť tieto sviatky. Týmto spôsobom by sme mohli výrazne obmedziť šírenie vírusu. Pokiaľ by to nedodržiavali, tak sa môže stať, že to nebudú sviatky, na ktoré budú spomínať v dobrom,“ dodal Krajčí.

Matovič má pochybnosti

Vicepremiér vlády pre legislatívu Štefan Holý skonštatoval, že zákaz vychádzania začína platiť od soboty 19. decembra od 5.00 hodiny ráno. Rodinné bubliny, ktoré ľudia počas sviatkov vytvoria, môže kontrolovať polícia. „Nebude to tak, že by vám niekto chodil a klopal a kontroloval koho máte doma. Niekto, kto si spraví veľké rodinné stretnutie a niekto ho nahlási, tak sa pokojne môže stať, že príde polícia, lebo je to porušenie zákazu vychádzania a hrozí za to sankcia,“ upresnil Holý.

Premiér Igor Matovič na tlačovke, kde sa oznamovali opatrenia, nebol - vystúpil krátko po nej. Kritizoval Richarda Sulíka za to, že nezabezpečil pred Vianocami dostatok testov a Slovensko vraj preto musí ísť do lockdownu. „Len preto, že niekto nenakúpil testy a dokolečka sa vyhovára,“ povedal s tým, že Sulík má dnes v skrátenom legislatívnom konaní predložiť zmenu vo verejnom obstarávaní, aby mohol testy nakupovať.

„Som rád, že prišlo k zhode všetkých koaličných strán a dokázali si všetky koaličné strany uvedomiť vážnosť situácie. Je naozaj mimoriadne vážna, priznám sa, že to považujem naďalej za svoj prehratý boj. Mesiac aj niečo som upozorňoval, že ak nebudeme plošne masívne testovať, čaká nás lockdown. Ľudia sa mi smiali, doslova viedli až fanatický boj proti plošnému testovaniu a dnes sme sa dočkali,“ dodal Matovič.

Napriek tomu verí, že za týmto utrpením bude svetielko nádeje, ktorým je vakcinácia. Sám však naznačuje, že sa s opatreniami nestotožňuje. „Nie je to moje riešenie.“ Za SaS vystúpil minister zahraničných vecí Ivan Korčok: „Vláda robí to, čo je nevyhnutné. Vláda to nerobí s radosťou, ale robí to, čo je politicky zodpovedné. Všetky krajiny v susedstve Slovenska sú červené, pri návrate platí ísť do karantény a po piatom dni ísť na test.“