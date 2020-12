Harry a Meghan majú vo vrecku lukratívny kšeft: Prilepšia si o 33 miliónov eur!

Ide im karta! Po zmluve s Netflixom za 110 miliónov eur majú Harry (36) a Meghan (39) vo vrecku ďalší lukratívny kšeft. So Spotify sa dohodli na produkcii podcastov za 33 miliónov eur.

Po tom, čo sa vzdali kráľovských povinností, začali v USA budovať vlastnú značku. Podľa expertov možu dosiahnuť až miliardovú hodnotu. A posledné mesiace ukazujú, že to nemusí byť planý odhad. Okrem zmlúv na vysielanie vlastných programov investovali napríklad do vegánskej kávy Clevr Blends. Teraz vytvorili Archewell Audio a v rámci neho budú na Spotify dodávať podcasty, ktoré sami nahovoria. A začnú pekne zostra – vianočným špeciálom už tieto sviatky.

Spotify neuviedlo, akú má zmluva s vojvodom a vojvodkyňou zo Sussexu hodnotu. Podľa denníka Mirror je to 33 miliónov eur a podpísali ju na niekoľko rokov. V priebehu šiestich mesiacov by navyše malo dôjsť k jej rozšíreniu. Podľa zdroja Mirroru bola zmluva so Spotify nápadom Meghan a ona bola aj hnacím motorom rokovaní.

Vo svojich programoch chcú ponúkať „iné perspektívy a rozhovory s úžasnými ľuďmi“. Otázkou je, či toto je ten život mimo svetiel reflektorov, po ktorom Harry pri odchode z kráľovskej rodiny túžil.