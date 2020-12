Česi sa pripravujú na očkovanie: Takto to bude prebiehať u našich susedov

Očkovanie proti koronavírusu bude hradené z poistenia a nebude povinné.

Jeho dobrovoľnosť a zákaz diskriminácie neočkovaných ľudí ale v zákone o pravidlách pre nákup a distribúciu vakcín nebude výslovne stanovená. Rozhodol o tom v stredu Senát, keď podobne ako Snemovňa normu schválil vo vládnej verzií. Zákon, ktorý horná komora Parlamentu schválila zrýchlene, teraz dostane na podpis prezident.

Senát normu schválil bez zmien po obsiahlej diskusií rozdielom iba dvoch hlasov.

Vakcíny zakúpi štát na základe objednávky Európskej únie, prvá dodávka sa očakáva o dva týždne. Podľa ministra zdravotníctva Jána Blatného (za ANO) by prvé vakcíny mali byť schválené Európskou liekovou agentúrou 21. decembra a do konca roka by sa do Česka malo dostať prvých 9750 dávok.

Ľudia sa budú môcť podľa ministra nechať očkovať v dvoch stovkách očkovacích centrách v zdravotníckych zariadeniach. Ich kapacita bude približne 300 očkovaných denne. Stavanie zvláštnych očkovacích centier nebude podľa Blatného nutné vzhľadom k postupnej distribúcii vakcíny. Očkovacie centrá navyše doplnia praktickí lekári. Očkovanie všetkých obyvateľov by mohlo stáť až päť miliárd korún, ak by boli potrebné dve dávky.

Lekár alebo očkovacie centrum od zdravotnej poisťovne dostane za aplikáciu vakcíny 223 korún ako za každé iné očkovanie. Návrh zákona predpokladá aj odškodnenie za prípadnú ujmu spôsobenú očkovaním. Postupovať sa má podľa zákona o náhradách za ujmu pri povinných očkovaniach.

Senátori sa hádali o to, či má byť spolu s výslovnou dobrovoľnosťou očkovania uzákonený zákaz diskriminácie neočkovaných ľudí napríklad na trhu práce. Požadovala to najmä ODS s ohľadom na to, že povinnosť očkovania by mohla byť zavedená dodatočne na základe zákona o zdraví ľudu. Posilnilo by to dôveru ľudí. "Vládne opatrenia sú zdrojom nedôvery. Niekedy sú postavené spôsobom, ktorý nie je rovnakým prístupom ku všetkým postihnutým koronavírusovou krízou," uviedol predseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Klub Starostov bol v názore na uzákonenie dobrovoľnosti a zákazu diskriminácie rozdelený. Ondřej Šimetka by to privítal s ohľadom na to, že protiepidemické "opatrenia vlády sú nelogické, často sa menia a ľudia z nich už majú srandu". Jan Sobotka poznamenal, že sa bude cítiť byť diskriminovaný ľuďmi, ktorí sa očkovať nenechajú.