Herec Štefan Kožka († 66) pár dní pred smrťou: Napriek utrpeniu pracoval do posledného dychu

Odišiel do umeleckého neba. V pondelok nás navždy opustil legendárny pán herec Štefan Kožka († 66).

Umelec zápasil s nebezpečným koronavírusom, ktorý ho zrazil na kolená. Z posledných síl však ešte stihol nahrať dojemné video krátko pred svojou smrťou, avšak bolo zjavné, že ho COVID-19 úplne ničí. Napriek tomu, že sa herec už dlhšie necítil dobre, do posledných chvíľ chcel byť aktívny aj pracovne. A práve jeho pendlovanie mohlo stáť za nebezpečnou nákazou.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Štefan Kožka, ktorý zasvätil svoj život hraniu v divadle, sa objavoval aj na televíznych obrazovkách. A v posledných rokoch hlavne v obľúbenom komediálnom seriáli Horná Dolná, v ktorom stvárnil úlohu veterinára Jána Chalupku. Podľa informácií Nového Času sa seriál natáčal celú jeseň a posledné zábery so Štefanom padli koncom novembra. Aj keď sa necítil najlepšie a mal problémy so srdcom, nič ho neodradilo od toho, aby natáčal do poslednej chvíle.

Ako sa nám podarilo zistiť, ani obľúbený markizácky seriál sa neobišiel bez problémov, čo sa korony týka, a kompetentní z modro-žltej televízie museli riešiť prípady nákazy v ich radoch. „Počas jesenného obdobia sa vyskytli pozitívne prípady na ochorenie COVID-19 počas nakrúcania niekoľkých programov a nevyhli sa ani seriálu Horná Dolná. O detailoch nemáme od dotknutých osôb oprávnenie informovať,“ povedal Novému Času šéf marketingu a PR televízie Markíza Michal Borec.

Kožka, ktorý sa zúčastňoval nakrúcania pravidelne, bol tak rovnako ako aj iní jeho kolegovia vystavený riziku nakazenia sa koronavírusom. Tento strašiak však číhal nielen na pľaci v Hornej Dolnej ale aj v jeho domovskom Divadle Nová scéna.

Bol v divadle

Podľa našich informácií zápasilo aj samotné divadlo s touto pliagou, ktorá mala kosiť aj medzi jej hercami. Jedným z nich bol aj samotný Kožka, ktorý sa už niekoľko dní necítil vôbec dobre. Napriek tomu do divadla neprestával chodiť, nakoľko ešte stále skúšali pripravovaný muzikál Jánošík. Kde sa teda mohol známy herec presne nakaziť, nevedno.

Riaditeľka Novej scény Ingrid Fašiangová však povedala: „Pán Štefan Kožka sa v stredu 9. 12. popoludní dostavil do divadla. Stretol sa s dvomi kolegami, zdržal sa 15 minút. Z televíznej produkcie seriálu Horná Dolná sme sa dozvedeli, že mohol prísť do kontaktu s COVID pozitívnymi osobami, preto vo štvrtok absolvoval testy, bohužiaľ, s pozitívnym výsledkom,“ znelo jej stanovisko. Kedy a ako sa teda Kožka nakazil smrteľným koronavírusom zrejme už nikto nezistí, isté však je, že tento vírus je všadeprítomný a na pozore sa musia mať naozaj všetci.