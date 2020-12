S novým pôsobiskom syna je spokojný: Plusom je, že pravidelne hráva, tvrdí Duda starší

Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda strelil od svojho septembrového prestupu z Herthy Berlín do 1. FC Kolín nad Rýnom dva góly a stal sa pravidelným členom základnej jedenástky.

Nedávno síce vo víťaznom zápase v Mainzi (1:0) videl červenú kartu, ale inak je so svojím druhým bundesligovým angažmánom spokojný. A to aj napriek tomu, že Kolínčanom patrí v aktuálnej tabuľke až 15. priečka. O spokojnosti hovorí jeho otec Ondrej Duda st. "Práve to, že pravidelne hráva, je najväčšie plus," uviedol starší Duda.

Podľa neho v Kolíne nad Rýnom budujú mladé mužstvo a slovenský hráč ofenzívy by mal byť jeden z jeho základných kameňov. "Tréner Kolína Gisdol povedal, že hru mužstva chcú stavať okolo Ondreja. Tá myšlienka sa nám páčila, preto sme prikývli na túto ponuku. Majú najmladšie mužstvo v bundeslige a jeden z najmladších kádrov v histórii klubu. Hrávajú chlapci, ktorí majú 18-19 rokov. Ondro má 26 a v základnej zostave býva druhý najstarší," pridal postreh Duda st. Potvrdzuje to aj nedávny zápas v Mainzi, keď v základnej jedenástke Kolínčanov bol 26-ročný Duda druhý najstarší po 27-ročnom brankárovi Timovi Hornovi. Dudov útočný partner Jan Thielmann má iba osemnásť a srbský obranca Sava Čestič 19 rokov.

"Tréner Herthy Labbadia sa absolútne nevedel vyjadriť k Ondrejovej situácii. Na jednej strane deklarovali, že ho chcú, na druhej strane nevedeli, akým spôsobom chcú hrať. Nebudem klamať, ponuka z Kolína bola pre nás zaujímavá nielen po futbalovej, ale aj po finančnej stránke," dodal Duda st.

Ondrej Duda do Nemecka odišiel v júli 2016 z poľskej Legie Varšava, v ktorej strávil necelé tri sezóny. Do Poľska odchádzal vo februári 2014 po pôsobení v Košiciach. Za reprezentáciu SR doteraz odohral 42 duelov a zaznamenal v nich 5 gólov. V najvyššej nemeckej súťaži absolvoval 70 zápasov s bilanciou 14 gólov.