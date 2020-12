Fico vyzval premiéra Matoviča: Najlepšie pre túto krajinu urobíte, ak podáte demisiu

Predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico vyzval premiéra SR Igora Matoviča (OĽANO), aby podal demisiu.

Uviedol to na sociálnej sieti po stredajšom oznámení podmienok zákazu vychádzania a lockdownu. "Najlepšie pre túto krajinu urobíte, ak podáte demisiu. Prosím, hoďte uterák do ringu. To bude najlepší darček pre ľudí pod vianočným stromčekom," poznamenal Fico s tým, že premiér nie je na túto pozíciu pripravený a nedokáže zvládať krízové situácie.

Po oznámení podmienok zákazu vychádzania a lockdownu je podľa neho v spoločnosti ešte väčší chaos ako predtým.