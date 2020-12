Väčšina Slovenska zahalí hmla: V štyroch krajoch však hrozí nebezpečnejší jav

Na väčšine územia SR sa môže do štvrtkového (17. 12.) dopoludnia vyskytovať hmla.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. V tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa.

Výstraha pred ojedinelým výskytom hmiel s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov platí pre všetky samosprávne kraje do štvrtka do 12.00 h. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," zdôrazňujú meteorológovia.

Na poľadovicu si treba dávať pozor v Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. SHMÚ vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí do štvrtka do 10.00 h.