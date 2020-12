Eva pred svadbou zistila, že ju snúbenec podvádza: Nad tým, čo spravila, vám rozum postojí!

Svadba bude! Presne to si povedala Eva Ostrowska z Ameriky, ktorá si obliekla biele šaty napriek zlomenému srdcu. Jej príbeh môže inšpirovať nejednu ženu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako píše Daily Mirror, žena mala spočiatku priam rozprávkový vzťah. So svojím nastávajúcim sa zoznámila cez zoznamku Tinder. Chémia zaúčinkovala, láska vzplanula, a tak ju Mark už po mesiaci randenia požiadal o ruku. Eva ako správna dáma toto urýchlené rozhodnutie odmietla a žiadosť o sobáš prijala až na ich prvé výročie.

Avšak nebolo všetko tak ružové. Len dva mesiace pred sobášom, ktorý mal byť ešte v roku 2016, sa dozvedela, že jej drahý sa stretával s inou ženou. Namiesto svadobného daru dostala bolestivú neveru! "Bola som totálne zmätená, zradená osobou, ktorej som kompletne verila. Zahodila som svoj zásnubný prsteň..." opísala trpké momenty.

Keď sa neskôr vrátila z dovolenky vo Francúzsku, dorazili jej vysnívané svadobné šaty. Obliekla si ich a keď sa zbadala v zrkadle, zlomilo sa jej srdce po druhýkrát. Práve vtedy nastal bod zlomu. Eva sa odmietla vzdať svojho veľké dňa. Rozhodla sa, že si vezme samú seba. "Nikdy predtým som nepočula o nikom, kto by to spravil. Len som vedela, že sa to chystám spraviť," povedala odhodlaná žena. "Takto som chcela získať späť svoju silu. Chystala som sa zaviazať, že budem ľúbiť a vážiť si samú seba. Nepotrebovala som nikoho iného," vysvetlila.

Eva mala všetko do detailu premyslené. Svadba sa konala vo francúzskom meste Lourdes. "Plánovanie všetkého bolo ako akt pomsty," opísala svoje emócie. Vďaka celej udalosti sa jej znova zahojilo zlomené srdce. Dopriala si aj horúcu rozlúčku so slobodou. Deň pred obradom si otvorila fľašu vína a pozrela si Chippendales.

Nevesta bola pripravená vziať si samú seba. Keď však kráčala uličkou, dostala nelichotivé pohľady. Mnohí si mysleli, že jej manžel zomrel. Mníška jej dokonca kvôli netradičnému nápadu povedala, že sa za ňu bude modliť. Neprajné reči sa jej nijako nedotkli. V momente, kedy vyslovila svoj sľub a nasadila si prsteň, cítila, ako sa jej uľavilo. Svoje rozhodnutie do dnes neľutuje a odkazuje iba jedno: "Chcem, aby ľudia vedeli, že nepotrebujú niekoho, aby boli kompletní. Nie ste len polovica čakajúca na druhú polovicu. Ste celá osobnosť. To je to, čo ma naučilo vydanie sa za samú seba," uzavrela.