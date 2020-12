Neobyčajný dar pápežovi vyrobili nezamestnaní: U hlavy katolíckej cirkvi zabodovali sviečky z Utekáča

Zabodovali u hlavy katolíckej cirkvi! Na stole pápeža Františka vo Vatikáne skončili štyri adventné sviečky, ktoré vyrobili v sociálnej dielni Voštinári v Utekáči (okr. Poltár) dlhodobo nezamestnané ženy. V pondelok ich Svätému Otcovi s obrazom Panny Márie darovala prezidentka Zuzana Čaputová počas oficiálnej návštevy.

V utekáčskom sociálnom podniku pri výrobe štyroch veľkých adventných sviečok ani netušili, že poputujú až do Vatikánu priamo do rúk pápeža. „Oslovila nás prezidentská kancelária, ktorú zaujali naše výrobky. Ponuku sme dostali 24. novembra, na výrobu sme teda nemali veľa času. Na skúšku sme vyrobili jednu sviečku, ktorú nám 2. decembra schválili a odvtedy sme na dare pre Svätého Otca pracovali dlhé hodiny,“ vysvetlil včelár a riaditeľ projektu Voštinári David Turčáni.

Ten pomáhal spolu s družkou Soňou pri výrobe svojim zamestnankyniam Oľge Kretovej a Denise Nosáľovej, ktorým však nepovedal, pre koho štyri sviečky s rozmermi 23,5 cm x 23,5 cm x 23,5 cm budú.Nevedeli sme, ako to dopadne a obávali sme sa aj prevozu do Vatikánu,“ prezradil šikovný včelár.

Sklo z demižónov

Doposiaľ sa v sociálnej dielni vyrábali iba menšie sviečky, ktoré napúšťali do vínového skla. Darček pre pápeža bol z upcyklovaného skla starých demižónov. Sklár ich zbrúsil a dodal dekor v podobe včelieho plástu. „Mysleli sme si, že staré demižóny nezoženieme, no napokon sa nám to podarilo a do výrobku sme tak vniesli aj kus novohradskej histórie,“ ozrejmil Turčáni s tým, že v ich sviečkach sa spojili sociálna a environmentálna téma, ktorými sa zaoberajú prezidentka aj pápež.

Voštinári však uverili tomu, že ich výrobky sa dostali k Svätému Otcovi Františkovi, až keď ich videli na vlastné oči na jeho stole na fotografiách a v televízii.povedal celý tím voštinárov.