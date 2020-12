Izrael je pripravený: Denne sa môže zaočkovať až 60-tisíc ľudí, kto pôjde ako prvý?

Izrael začne s očkovaním proti infekčnej chorobe COVID-19 už túto nedeľu (20.12.).

Ako prví sa budú môcť zaočkovať zdravotníci, uviedla v stredu podľa agentúry DPA kancelária izraelského prezidenta.

Dodala, že prezident Reuven Rivlin bude v nedeľu prítomný na spustení očkovacej kampane v jednej z nemocníc v Jeruzaleme a dá sa zaočkovať spolu so zdravotníckym personálom.

Podľa pôvodných plánov sa vakcinačná kampaň v Izraeli mala začať 27.decembra. Prvé vakcíny doviezli do Izraela pred týždňom a premiér Benjamin Netanjahu následne informoval, že denne môže byť zaočkovaných 60 000 ľudí. Dodal, že aj on bude medzi prvými, ktorým vakcínu aplikujú. Podľa denníka The Jerusalem Post Netanjahua zaočkujú v sobotu večer spolu s ministrom zdravotníctva.

Medzitým sa počet nových prípadov nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2 v Izraeli prekročil prahovú hodnotu stanovenú vládou na implementáciu nových obmedzení.

Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že za posledných 24 hodín eviduje 2862 nových infikovaných, čo znamená opätovné prekročenie hranice 2500 prípadov, po ktorej dosiahnutí by malo nasledovať sprísnenie reštriktívnych pravidiel.

Vláda uviedla, že ak nové obmedzenia nebudú mať žiadny účinok, do troch týždňov, bude nutné opäť vyhlásiť tzv. lockdown.

Izrael, krajina s deviatimi miliónmi obyvateľov, zažil po zvládnutej prvej vlne epidémie relatívne pokojné leto, ale v septembri došlo k prudkému nárastu počtu infikovaných, čo malo za následok vyhlásenie druhého lockdownu. Vďaka nemu sa podarilo počet infikovaných zraziť z 9000 na 200 prípadov denne. V októbri vláda začala postupne uvoľňovať obmedzenia, čo však viedlo k opätovnému nárastu počtu infikovaných.