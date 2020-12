Zúfalý Rusko stavil na čiernu mágiu od Ibiho Maigu: Toto ho malo zachrániť pred basou!

Vianoce strávi v cele. Pavol Rusko (57) si na definitívny verdikt v kauze miliónových zmeniek počká vo väzbe, keďže Najvyšší súd nariadil, že existujú obavy z jeho úteku pred spravodlivosťou.

Nepomohlo mu ani to, že doteraz nosil na nohe monitorovacie zariadenie a prekvapivo ani údajná obeta od afrického šamana. Práve o nej sa rozprával so známym zabávačom Ibim Maigom (57), ktorý ju mal podľa vlastných slov pre Ruska vybavovať na diaľku v africkom Mali.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Exriaditeľ Markízy vyzeral v stredu dopoludnia - keď ho policajná eskorta privážala na Najvyšší súd - akoby vyviazol z ťažkého stretu so šelmou v divočine. Obe oči mal zalepené páskou, čo bolo podľa jeho verzie spôsobené útokom neznámeho páchateľa kyselinou. Následkom toho sa nezúčastnil utorkového pojednávania na Najvyššom súde, ktoré kvôli tomu odročili.

Ešte v ten istý deň ho však navštívila večer polícia a noc už strávil v cele. V stredu senát rozhodol, že na januárový odročený termín súdu si počká vo väzbe. Najvyšší súd uznal ako opodstatnené obavy, že obžalovaný môže utiecť. Zavážilo aj to, že Rusko opakovane porušoval podmienky nosenia monitorovacieho náramku.

Maiga a útek do Mali

Väzbu pre Ruska navrhol žalobca Ján Šanta, ktorý mal informácie o možnom úteku, zrejme do Afriky. „K tomu by som uviedol, že túto citlivú informáciu nevyvraciam,“ opatrne vyhlásil Šanta. Únik do Mali mu mal vybavovať zabávač a spevák Ibrahim Maiga. „Toto sú ľahšie zranenia, keď nič nevidím a plánujem útek do Afriky s Maigom,” povedal ironicky Rusko ešte pred výsluchom na súde.

Nový Čas sa spojil so zabávačom, ktorý podal svojskú verziu toho, čo s Ruskom posledné týždne riešili. „Je to absolútna blbosť. Na to dám život. Paľo má aj tak obojok na nohe, on nemôže nikam utiecť,“ začal rázne Maiga a pokračoval, že Ruska stretol asi pred mesiacom na pumpe a keďže mu v minulosti pomohol, teraz ponúkol na oplátku svoje služby on jemu.

„Povedal som mu, že je tu možnosť, že u nás v Afrike funguje šamanizmus, tá čierna mágia. Moja mama išla za šamanom a zisťovala, čo treba obetovať, aby to nemal také ťažké, ako to má. To je to, čo som ja s Paľkom preberal telefonicky,“ vysvetľoval Maiga.

Rusko, krava, baran a kohút

Ich komunikácia však neostala nepovšimnutá. „O niekoľko dní mi zavolal, že Ibinko pre boha, komplikuje mi to celú situáciu, lebo policajti si myslia, že chcem utiecť a že mi chceš pomôcť,“ rozrozprával sa nešťastný Ibi, ktorý tvrdí, že chcel iba pomôcť priateľovi. „On by nikam nešiel. Šaman chcel vedieť, ako sa volá Paľo, jeho otec a mama a kto všetko tento prípad rieši. Lebo šamani pracujú s týmito dátami,“ dodal.

Tieto metadáta africký guru poctivo zanalyzoval a pripravil pre Ruska obetné menu na mieru. „Šaman mal obetovať kravu, barana a červeného kohúta. Celé by to stálo zhruba 700 eur,“ upresnil Maiga s tým, že napokon nestihli transakciu, a teda ani obetu zrealizovať.