Zmeny v Slovane: Studenič mieri do zámoria, nahradí ho Šišovský

Je len otázkou času, keď vedenie tímu NHL New Jersey Devils stiahne zo Slovana do svojho kempu útočníka Mariána Studeniča (22).

Talentovaný krídelník sa v belasom drese rozohrával pred blížiacim sa štartom zámorskej sezóny. Slovanisti už v predstihu našli za neho náhradu v podobe ďalšieho reprezentanta Petra Šišovského (29), ktorý prichádza z českých Vítkovíc do konca ročníka s následnou opciou.

Šišovský sa do bratislavského Slovana vracia po dlhých deviatich rokoch. V lete 2011 absolvoval s tímom letnú prípravu a päť duelov v rámci turnaja European Trophy, ale napokon sa do základnej zostavy nabitého kádra neprebojoval a extraligový ročník si zahral v Martine. „Som rád, že do ofenzívy prichádza produktívny hokejista, navyše výborný korčuliar, ktorý sa vie dostať do šancí a narobiť súperovým mužstvám veľké problémy. Peter je v najlepšom hokejovom veku a má za sebou výborné posledné sezóny, verím, že na ne nadviaže aj v Slovane a pomôže nám k víťazstvám,“ povedal na novú akvizíciu hlavný tréner Roman Stantien.

Skúsený Šišovský, ktorý má na svojom konte aj niekoľko štartov za národný tím, má v kádri nahradiť oporu tímu Mariána Studeniča. Odchovanec skalického hokeja doposiaľ odohral za belasých 18 duelov, v ktorých strelil 6 gólov a na 5 prihral. Možno ešte odohrá za belasých piatkový domáci duel so Zvolenom, ale potom ho už klub New Jersey zrejme povolá do zámoria. V tomto súboji si debut za bratislavský tím v Tipos extralige odkrúti aj Šišovský.