Škandál bývalého veľvyslanca Vatikánu: Venturu odsúdili za sexuálne napadnutie

Na osem mesiacov podmienečne odsúdili v stredu v Paríži bývalého veľvyslanca Vatikánu vo Francúzsku Luigiho Venturu za sexuálne napadnutie piatich mužov. Informovala o tom agentúra AP.

Svoje obete mal 76-ročný Ventura napadnúť v rokoch 2018 a 2019. Všetci vypovedali, že bývalý veľvyslanec sa ich nevhodne dotýkal počas svojho pôsobenia vo Francúzsku.

Súdny proces bolo umožnené začať po tom, čo Vatikán vlani v júli zrušil Venturovi diplomatickú imunitu. Súdne pojednávanie sa v neprítomnosti arcibiskupa začalo 10. novembra.

Ventura nebol prítomný ani v stredu pri vynesení verdiktu. Podľa vlastných slov mu lekár odporučil, aby do Paríža zo svojho domova v Ríme necestoval pre zhoršenú epidemickú situáciu vo Francúzsku súvisiacu so šírením koronavírusu.

Francúzska prokuratúra pôvodne žiadala pre Venturu desaťmesačný trest. Sexuálne napadnutie sa vo Francúzsku môže trestať odňatím slobody do výšky až piatich rokov a udelením peňažnej pokuty, približuje AP.

Tento prípad sa dostal do pozornosti širšej verejnosti vo februári 2019, kedy bolo medializovaných viacero škandálov sexuálneho obťažovania predstaviteľmi katolíckej cirkvi.

Ventura všetky popiera obvinenia a tvrdí, že ide o sprisahanie voči jeho osobe. Ako kariérny diplomat pôsobil v Brazílii, Bolívii a Británii, ako apoštolský nuncius bol vyslaný do Pobrežia Slonoviny, Burkiny Faso a Nigeru, do Čile a potom aj do Kanady. Nunciom vo Francúzsku bol od roku 2009. Pápež František jeho rezignáciu prijal v decembri 2019.