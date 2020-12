Primátorka Prešova si cez koronakrízu znížila plat na minimum: Náhla zmena! Turčanová už poberá plnú sumu

Rozmyslela si to. Primátorka Prešova Andrea Turčanová sa na začiatku prvej vlny koronakrízy obetovala a znížila si plat na minimálne zákonné minimum. Teraz už však poberá plný, poslancami schválený vyše päťtisícový plat, hoci je druhá vlna ešte mohutnejšia.

Gesto, znamenajúce zníženie platu, urobila primátorka v apríli. “Vzdala som sa navýšenia platu a idem na základný plat. To isté urobili aj páni viceprimátori," povedala vtedy primátorka. V utorok na mestskom zastupiteľstve sa však prihlásil o slovo poslanec Martin Eštočák, ktorý sa snažil zistiť aktuálny primátorkin plat. Z reakcie na jeho vystúpenie vyšlo najavo, že primátorka už má znova pôvodný plat.

„25. septembra som požiadala o zvýšenie vzhľadom na to, že som spolu so zástupcami mala 4,5 mesiaca znížené platy. Poviem rovno, trošku ma naštartovala aj vaša otázka v rámci infozákona, či ešte stále poberám znížený plat. Tak asi som za hlupaňu, keď poberám znížený,” reagovala na zastupiteľstve primátorka. V stredu postoj dovysvetlila. “Chceli sme inšpirovať aj ostatných. Žiaľ, od apríla sa nenašiel nikto, kto by sa k nám pridal. Vrátane tých, ktorí tento náš krok kritizujú. Preto sme požiadali o úpravu miezd na pôvodnú úroveň,” uzavrela Turčanová.

Plat pred koronakrízou a teraz: 5258 €

Znížený plat: 3866 €