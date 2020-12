Ministerka spravodlivosti prehovorila: Vláda schválila protipandemické opatrenia

Uznesenie sprísňujúce protipandemické opatrenia vláda schválila. Bez ďalších podrobností to po rokovaní potvrdila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

"Nechcem hovoriť podrobnosti, tie by mali komunikovať lídri," argumentovala. Uviedla tiež, že z uznesení cítiť širokú zhodu a uznesenie v podobe, v ktorej je schválené, je v súlade s ústavou. Vláda mala na stredajšom rokovaní určiť termín lockdownu a v rámci svojho uznesenia prijať opatrenia, ktoré sa týkajú zákazu vychádzania a výnimiek z tohto zákazu.

Podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) pred rokovaním uviedol, že výnimiek, o ktorých sa bude hovoriť, je približne 15. "Áno, je tam aj cestovanie medzi okresmi, to by malo byť v poriadku. Takisto aj tzv. bubliny, teda to, aby sa ľudia združovali v malých skupinkách príbuzných či priateľov," uviedol.

V súvislosti s termínom lockdownu naznačil, že je za to, aby rozhodnutie nemiatlo verejnosť, narážal pritom na avizovaný termín 21. december. Poukázal tiež na to, že termín navrhol ústredný krízový štáb a v pondelok (14. 12.) sa na ňom zhodla aj väčšina ministrov na mimoriadnom rokovaní kabinetu.