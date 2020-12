Nesmierne významné artefakty boli stratené 74 rokov: Našli sa úplnou náhodou, neuveríte kde

V škótskom Aberdeene objavili v krabičke na cigary dlho stratené egyptské artefakty, ktoré by mohli poskytnúť nové poznatky o Veľkej pyramíde v Gíze.

Malé úlomky 5 000 rokov starého dreva v krabičke našla náhodne zamestnankyňa Aberdeenskej univerzity počas previerky zbierky a sú "nesmierne významné". Predpokladá, že drevo možno použili pri stavbe pyramídy, informuje o tom spravodajský portál BBC.

Fragment cédrového dreva, ktorý bol pri náleze v jednom kuse, našiel v roku 1872 s ďalšími artefaktmi v Kráľovninej komore Waynman Dixon. Univerzite ho darovali v roku 1946, ale odvtedy ho nedokázali nájsť.

Kurátorská asistentka Abeer Eladany, pôvodom z Egypta, našla drevo, keď robila kontrolu predmetov v ázijskej zbierke. Že je to dlho stratený artefakt zistila po tom, čo si porovnala záznamy aj s ďalšími zbierkami. "Som archeologička a pracovala som na vykopávkach v Egypte, ale nikdy som si nepredstavovala, že by som tu v severovýchodnom Škótsku našla niečo také dôležité pre dedičstvo mojej vlastnej krajiny. Môže to byť len malý úlomok dreva, ktorý je teraz na niekoľko kúskov, ale je mimoriadne dôležitý, vzhľadom na to, že je jedným z troch predmetov, ktoré kedy vytiahli z vnútra Veľkej pyramídy," povedala.

Ďalšie dva predmety, ktoré našiel Waynman Dixon, sú guľa a hák a v súčasnosti sú v zbierke Britského múzea.

Protipandemické obmedzenia oneskorili datovanie nájdeného dreva. Výskumníci však nedávno dostali výsledky a zistili, že drevo pochádza z obdobia rokov 3341 - 3094 pred naším letopočtom. To podporuje teóriu, že takzvané Dixonove relikvie pochádzajú z čias stavby Veľkej pyramídy.