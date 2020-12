Veľké nešťastie na Chopku: Záchranár a skialpinista bojujú s ťažkými zraneniami

V lyžiarskom stredisku Srdiečko, Chopok - juh, na zasneženom kopci pod traverzom medzi Predným Derešom a hotelom Kosodrevina došlo k vážnym úrazom.

Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, "z doposiaľ nezistených príčin sa snežný skúter spustil z kopca bez vodiča a narazil do 34-ročného skialpinistu z Nových Zámkov, ktorý utrpel ťažké zranenia. Snežný skúter smerom do vrchnej časti zasneženého kopca krátko pred tým šoféroval zamestnanec záchrannej služby, ktorý je tiež so zraneniami hospitalizovaný v nemocnici."

Prečo k tomuto skutku došlo a za akých okolností, polícia vyšetruje. Vyšetrovateľ v Brezne začal trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví.