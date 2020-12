Nepomohol ani útok kyselinou: Pavla Ruska zadržali!

Obžalovaný bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko sa v utorok nedostavil na súd v kauze falšovania zmeniek. Dôvodom mal byť incident z pondelka večera, kedy ho pri behu v Bernolákove mal neznámy páchateľ obliať kyselinou. Pavol Rusko nakoniec aj tak skončil v policajnej cele.

Podľa informácií portálu tvnoviny.sk sa tak stalo ešte v utorok po tom, čo sa nedostavil na súd. V cele mal skončiť práve v súvislosti s falšovaním televíznych zmeniek.

O údajnom útoku na Ruska si myslia svoje prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta aj právny zástupca televízie Daniel Lipšic.

"Pavol R. sa obštrukčne vyhýba pojednávaniam na súde. Lekársky nález nevyžadoval hospitalizáciu, neohrozuje ho na živote a ani závažným spôsobom neohrozuje jeho zdravotný stav. To sú podmienky, ktoré stanovuje trestný poriadok na to, aby sa mohol obžalovaný z hlavného pojednávania ospravedlniť," zdôraznil Lipšic. "Mne to pripadá, ako jednoznačná predvianočná obštrukcia obžalovaného," povedal advokát. Podľa jeho názoru pre ďalšie prípady a pre autoritu a rešpekt súdnej moci by nebolo správne, keby NS SR takého konanie akceptoval bez následku, keď sú splnené všetky podmienky vzatia do väzby. "Preto sme navrhovali vydanie príkazu na zatknutie a dodanie do väzby," uviedol Lipšic ešte v utorok.