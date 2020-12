Udržím Messiho a privediem Neymara, sľubuje kandidát na šéfa Barcelony

Kandidát na prezidenta španielskeho futbalového gigantu FC Barcelona Jordi Farre uviedol, že v prípade zvolenia do funkcie podpíše novú zmluvu s Lionelom Messim. Okrem toho sa bude usilovať získať z Paríža St. Germain Brazílčana Neymara.

Farre bol jedným z najaktívnejších predstaviteľov klubu, ktorí žiadali rezignáciu predchádzajúceho šéfa klubu Josepa Maria Bartomeua. Voľby nového prezidenta sa majú konať 24. januára. Štyridsaťpäťročný podnikateľ a inžinier uviedol, že jeho prioritou je presvedčiť Messiho, aby zostal v klube napriek jeho snahe odísť, ktorú prejavil pred začiatkom tejto sezóny. "Udržať Messiho je rozhodujúce. Dúfam, že 25. januára po mojom víťazstve vo voľbách ako prvé urobím to, že podpíšem jeho novú zmluvu," uviedol pre agentúru AFP.

Vyhlásil to po víťazstve v Lige majstrov na ihrisku Manchestru United 3:1. Predtým, než 28-ročný Brazílčan v roku 2017 prestúpil z FC Barcelona do PSG za rekordných 222 miliónov eur, odohral po Messiho boku štyri sezóny. Farre naznačil, že "podpis Neymara bude najlepšou investíciou na svete. Bol by som rád, keby som ho tu mal. Je to druhý najlepší futbalista na svete, veľkolepý hráč."