Trumpove žaloby nezabrali, našiel si obetného baránka: Jeho verný spojenec končí

Pustil sa do Trumpa! Aj zbor voliteľov potvrdil výsledky prezidentských volieb v USA. Ich víťaz Joe Biden (78) vyzval odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa (74), aby prestal zneužívať moc.

Ten sa najnovšie zbavil ministra spravodlivosti, ktorý si dovolil verejne vyhlásiť, že žiadne volebné podvody sa nepotvrdili.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Američania hlasovali už začiatkom novembra. Ich volebný systém je však taký, že nehlasujú priamo za prezidenta, ale za voliteľov, ktorí potom za jednotlivé štáty rozhodnú o prezidentovi. Vždy to bola formalita, lebo volitelia sú viazaní hlasovať v súlade s výsledkami. No hoci tie ukazovali na jednoznačné víťazstvo Bidena, Trump to odmieta uznať a podáva jednu žalobu za druhou.

Napriek tomu však zbor voliteľov v pondelok 14. decembra rozhodol o výhre Bidena v pomere hlasov 306 : 232. Tento výsledok musí už len formálne uznať aj Kongres a inaugurácii nového prezidenta 20. januára už nič nestojí v ceste.

Biden sa v doterajších vystúpeniach po voľbách zameriaval skôr na svoju budúcu agendu, boj proti koronavírusu a predstavovanie svojho tímu. Po oficiálnom potvrdení svojho víťazstva sa však tvrdo pustil do Trumpa, čomu sa doposiaľ vyhýbal. „Je čas otočiť stránku,“ povedal s tým, že americká demokracia bola „utláčaná, skúšaná a ohrozovaná, no ukázala, že odolná, pravdivá a silná“. Odsúdil Trumpove snahy spochybniť voľby súdnou cestou.

„Odmietol rešpektovať vôľu ľudu, odmietol rešpektovať zákony, odmietol rešpektovať ústavu,“ povedal Biden s tým, že Trumpovi právnici opakovane podávali žaloby, ktoré posudzovalo viac ako 80 rôznych sudcov po celej krajine, no ani v jednom prípade sa nenašli dôkazy, ktoré by spochybňovali výsledok volieb. „Ani zneužívanie moci však neuhasí plameň demokracie tohto národa,“ dodal.

Trump, ktorý tvrdošijne odmieta priznať prehru, sa zatiaľ mstí všetkým, ktorí stopercentne nepodporujú jeho klamstvá. Najnovšou obeťou sa stal minister spravodlivosti William Barr. Ten patril až doteraz k Trumpovým najvernejším spojencom. Dovolil si však verejne priznať, že jeho úrad nenašiel žiadne dôkazy o volebných podvodoch, o ktorých Trump dookola rozpráva. Končiaci prezident mu tiež vyčíta, že informáciu o vyšetrovaní možných daňových podvodov Bidenovho syna nezverejnil pred voľbami. V posledných dňoch sa tak rozhádali, že Barr radšej podal demisiu. Vo funkcii skončí deň pred Vianocami a necelý mesiac pred koncom Trumpovej vlády.