Protesty proti opatreniam sa vymykajú spod kontroly: Ľudia na Ukrajine sa poriadne vyzúrili na policajtoch

Približne 40 policajtov utrpelo zranenia počas potýčok na utorňajšom proteste v Kyjeve, na ktorý prišli demonštranti vyjadriť svoj nesúhlas s plánovaným zavedením tzv. lockdownu, teda celoplošných epidemiologických obmedzení.

Tie majú vstúpiť do platnosti začiatkom januára, informuje agentúra DPA. Niekoľko tisíc demonštrantov, medzi nimi mnohí podnikatelia či maloobchodníci, sa zhromaždilo na známom Námestí nezávislosti v centre Kyjeva, píše agentúra AFP. Napriek tomu, že účastníci protestu po policajtoch hádzali rôzne predmety, polícia nezakročila, ako je možné vidieť na videozáberoch z miesta, opisuje dianie DPA.

Policajti však zasiahli, keď sa demonštranti pokúsili rozložiť si na námestí stany. Polícia podľa miestnych médií použila na rozohnanie davu slzný plyn. Desiatky policajtov sa však zranili po tom, ako proti nim demonštranti použili taktiež slzotvorný plyn, priblížila agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie kyjevskej polície.

Jedného policajta udrel do hlavy bližšie nespresnený predmet, pričom následne upadol do bezvedomia. Ďalších asi 40 policajtov utrpelo chemické popáleniny očí spôsobené slzotvorným plynom, približuje Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie ukrajinského ministerstva vnútra. V inom vyhlásení ministerstvo oznámilo, že traja policajti museli byť hospitalizovaní s poraneniami hlavy po tom, ako ich napadla skupina opitých mužov, približujú agentúry Reuters a AFP. Informácie o prípadných zranených demonštrantoch nateraz nie sú dostupné, približuje DPA.

Utorňajší protest je ďalším z radu demonštrácií proti sprísňovaniu opatrení na Ukrajine, ku ktorým dochádza v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou. Tieto protesty trvajú už niekoľko týždňov, tentoraz sa však napätie vystupňovalo až do potýčok demonštrantov s políciou. Na základe nových opatrení sa budú musieť na Ukrajine zatvoriť školy, kaviarne, reštaurácie či fitnes centrá. Zakázané bude tiež organizovať verejné zhromaždenia. Nariadenia budú platné od 8. do 24. januára. Od začiatku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 potvrdili na Ukrajine už viac ako 930.000 prípadov nákazy a vyše 16.000 súvisiacich úmrtí.