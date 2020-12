Investor chce zmeniť chátrajúci priestor pri Draždiaku v Petržalke: Pláž, záhrada a 55 bytov

Moderné miesto na letný oddych a byty ako zo zahraničia! Aj takto by mohol v budúcnosti vyzerať spustnutý priestor pri jazere Veľký Draždiak v Petržalke.

Ukazujú to najnovšie vizualizácie investora V. D. Lake, ktorý chce stavať na mieste v blízkosti súkromného zdravotníckeho zariadenia nové byty. Smelé plány má však aj s územím pláže, ktoré patrí hlavnému mestu a Lesom SR. Na mieste momentálne búrajú pôvodné chátrajúce objekty. Magistrát už investorovi vydal kladné záväzné stanovisko.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Projekt pod názvom Polyfunkčný objekt Tematínska hovorí o výstavbe dvoch objektov, v ktorých by sa malo nachádzať 55 bytov. Nebude chýbať ani občianska vybavenosť v podobe reštaurácií, kancelárskych priestorov či telocvične. Obyvatelia by mali mať k dispozícii aj komunitnú záhradu či kompostéry. Územie, na ktorom budú stáť byty, vlastní investor. Pláž, ktorá sa tiahne pozdĺž Chorvátskeho ramena, je však vo vlastníctve hlavného mesta a organizácie Lesy SR.

Aj toto územie s výmerou 11-tisíc m² bude investor revitalizovať. Celkovo tak pôjde až o 22-tisíc m². Magistrát mu už vydal kladné záväzné stanovisko. „Zmyslom nášho zámeru nie je urobiť z verejnej pláže súkromnú, ale práve naopak, zo súkromnej verejnú,“ prezrádza Tomáš Matulík, predseda predstavenstva V. D. Lake s tým, že na pozemku nebudú žiadne ploty.

Investor v súčasnosti upravuje celý areál, ktorý niekoľko rokov chátral. Stihnúť by to chcel do konca roka. „Odstraňujeme zdevastované objekty spolu s množstvom odpadu, ktorý sa tu za dve desaťročia nazhromaždil,“ informuje Matulík s tým, že vybudujú modernú oddychovú zónu pre všetkých.





Projekt v číslach Otvoriť galériu Investor plánuje zmeniť chátrajúci priestor pri Veľkom Draždiaku Zdroj: V. D. Lak

- Celková rozloha: 22-tisíc m2

- Územie vo vlastníctve

- investora: 11-tisíc m2

- Celková zastavaná plocha (s ihriskami, so záhradami a pod.): 4-tisíc m2

- Objekty s bytmi na ploche: 2 600 m2