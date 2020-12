Herecký pár Loj a Kanócz pritlačila koronakríza k múru: Takto si teraz zarábajú!

Keďže mnohí prišli o zárobky, známe tváre počas zúriacej pandémie hľadajú spôsob, ako si aspoň trošku prilepšiť.

Darí sa to aj hercovi Jurajovi Lojovi (37) a jeho životnej láske Zuzane Kanócz (41). Zatiaľ čo on maľuje krásne obrazy, herečka našla záľubu v špecifickej kresbe. Vytvára totiž mandaly - pravidelné kruhové obrazce, ktorým sú pripisované rôzne „magické“ vlastnosti. Za koľko si môžete tieto obrazy kúpiť?

Herečka prekvapila fanúšikov dôslednými a prepracovanými kresbami. „Mandaly kreslím bez predlohy, bez šablón, sú celé výtvorom mojej fantázie,“ vysvetľuje Zuzana. Pre pozitívne ohlasy sa rozhodla svoje diela aj speňažiť. „Ak by ste mali pocit, že nestíhate darčeky a nechce sa vám chodiť v týchto časoch rýchlo po obchodoch, aby ste stihli nakúpiť, kým všetko nezatvoria, a tiež aby ste ostali zdraví, ponúkam tieto tri mandaly,“ oslovila umelkyňa svojich priaznivcov a po mandalách sa zaprášilo.

Nezarámovanú mandalu predávala za 30 eur a zarámovanú za 35 eur. Podobnou výtvarnou cestou sa vybral nedávno aj jej partner Loj. „Tým, že sme boli s deťmi zavretí doma celé týždne, povedali sme si, že ideme niečo robiť. Mal som akvarelový papier, dal som im ho spolu s farbami, nech si maľujú. Sedel som pri nich, vlastne ma takto namotivovali a opäť som sa v týchto dňoch k maľovaniu vrátil,“ priznáva sympatický herec.

Svoje obrazy ponúka aj prípadným záujemcom. „Beriem to ako prilepšenie do rodiny. Pre mňa je dôležité, že ma maľovať baví, takže venujem energiu a čas zmysluplnej činnosti,“ uzatvára. Celebritný pár sa tak vynašiel a v týchto ťažkých časoch koronakrízy využívajú svoj talent, aby doniesli nejaké peniaze do svojej domácnosti.