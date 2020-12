Nitra smeruje do finále Kaufland Cupu: Vyhrali sme zaslúžene, tvrdí Stavjaňa

Hokejisti HK Nitra zvíťazili v utorok v odvetnom semifinálovom stretnutí Tipsport Kaufland Cupu nad Slovanom Bratislava 3:1 a postúpili do januárového finále.

Prvý zápas v Nitre sa skončil triumfom Slovana 5:4.

O druhom finalistovi sa rozhodne v stredu medzi Popradom a Michalovcami, v prvom zápase zvíťazili "kamzíci" na Zemplíne 1:0. Presný termín finále určia organizátori neskôr.

17. Urbánek (Studenič) - 5. Sýkora (Ridzoň, Zöld), 51. Vitáloš (Žitný, Holešinský), 51. Minárik (Škvarek). Rozhodovali: Baluška, D. Konc st. – Synek, D. Konc ml., vylúčení: 4:3, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.Noskovič – Lee, Bačik, Maier, Beňo, Repka, Ejem, Haborák – Urbánek, Buček, Studenič – S. Petráš, Kundrík, Uram – R. Petráš, Lepskij, Lačný – Lukošik, Ondriš, JasenecNagy – Zech, Vitaloš, Štefanka, Knižka, Hřebíček, Bodák – Škvarek, Šiška, Minárik – Gubo, Čaládi, Múčka – Ridzoň, Zöld, Sýkora – Pätoprstý, Holešinský, ŽitnýPeknú presilovkovú kombináciu zakončil Sýkora a hostia viedli. Do konca tretiny však Slovan vyrovnal zásluhou Urbánka. V druhej tretine mali viac šancí Nitrania, najmä po faule Čaládiho ich mohol z trestného strieľania poslať do vedenia Gubo, ale Noskovič podržal Slovan. Najväčšiu šancu na domácej strane mal Jasenec, ale trafil iba žrď. V tretej tretine mali šance oba tímy, ale rozhodnutie prišlo v poslednej desaťminútovke. Najskôr sa presadil obranca Vitáloš a o 29 sekúnd neskôr poslal Nitru do finále gól Minárika."Čakal som, že rozdiel medzi našimi skúsenými hráčmi a hráčmi Nitry bude vidieť, ale nebolo to až také. V zostave sme mali niekoľko juniorov a bolo vidieť, že im chýba zápasová prax."

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Myslím si, že sme zvíťazili zaslúžene. Naši mladíci zvládli zápas, som s ich hrou spokojný. Uvidíme, či dostanú priestor aj vo finále, pretože nikto nevie, čo bude."