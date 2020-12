Boženíka povedie v nový tréner: Feyenoorde vymenil legendu za mladšiu krv

Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík bude mať vo Feyenoorde Rotterdam od budúcej sezóny nového trénera. bude mať vo Feyenoorde Rotterdam od budúcej sezóny nového trénera.

Legendárneho 73-ročného barda Dicka Advocaata vystrieda o 31 rokov mladší Arne Slot. Ambiciózny Holanďan sa slávnemu klubu z domácej scény upísal na dva roky s ročnou opciou. Slot len pred desiatimi dňami ukončil angažmán s AZ Alkmaar, resp. vedenie ho prepustilo po tom, čo prenikli šumy o jeho možnom spojení s Feyenoordom.

"Tri a pol roka ma to v Alkmaare náramne bavilo, ale nastal čas posunúť sa ďalej v kariére. Keď sa prihlási taký špičkový klub ako je Feyenoord, je to pocta a ja som len rád, že je o mňa záujem," uviedol Slot, cituje ho denník De Telegraaf na svojom webe. "Predstavíme ho až po tejto sezóne, ale chceli sme mať istotu, že k nám príde. Je to progresívny tréner s vyhraneným herným štýlom," uviedol na adresu Slota technický riaditeľ Feyenoordu Frank Arnesen. "Zároveň chceme, aby Dick Advokaat vhodným spôsobom ukončil svoju veľkú kariéru," dodal Arnesen.Dvadsaťjedenročný slovenský útočník Boženík od polovice októbra pauzuje s únavovou zlomeninou pravej nohy. Absolvoval aj operačný zákrok. V tejto sezóne strelil dva góly v drese Feyenoorde ešte v augustovom prípravnom zápase proti Sparte Rotterdam (3:0).