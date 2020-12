Záhadná choroba zmenila dievčatko na nepoznanie: Z anjelika sa stane monštrum!

Malé 5-ročné dievčatko postihol ojedinelý neuropsychiatrický syndróm, ktorý u nej vyvolal nevyspytateľné správanie.

Ako informuje portál The Sun, 5-ročná Brielle Richardson z amerického štátu Kansas, začala z jedného dňa na druhý dostávať obrovské záchvaty hnevu a ťažké úzkosti. Jej vlastnú mamu dokonca chcela bodnúť ceruzkou. Dievčatko ochorelo na pediatrický neuropsychiatrický syndróm s akútnym nástupom, ktorý sa v skratke nazýva aj PANS. Ide o bakteriálnu infekciu, ktorá môže spôsobiť zápal mozgu dieťaťa a vyvolať nezvyčajné zmeny v jeho správaní a myslení. „Podstata toho, čo tvorí moju dcéru ňou samou, bola preč. Bola to iná osoba. A my sme nevedeli, čo sa deje,” opísala svoje pocity jej mama, psychiatrička Tara Richardsonová.

Počas hrania obyčajnej hry sa dievčatko dokonca natoľko rozzúrilo, že sa vyhrážalo mame tým, že ju dobodá ceruzkou. V jeden deň dostala panický záchvat a utiekla z autobusovej zastávky späť domov a kvôli tomu meškala do školy. Okrem toho zjedla z nepochopiteľných príčin aj vaječnú škrupinu či červa. „Všetko bolo založené na strachu,” vysvetlila Tara. "Takže to nedávalo zmysel. Žiadna z jej obáv nedávala zmysel,” dodala. Jej ustarostená mama mala o svoju dcérku neskutočný strach, a tak s malým dievčatkom behala po rôznych vyšetreniach, kde nedostávala žiadne odpovede aj napriek tomu, že malej Brielle sa stav rapídne zhoršoval.

Po tom, čo jej dcéra odmietala jesť, zašla za neuropsychológom, ktorý jej potvrdil, že dievčatko má ochorenie PANS alebo PANDAS, čo je zvyčajne streptokoková faryngitída, ktorá spúšťa nesprávne nasmerovanú imunitnú odpoveď, ktorá vedie k zápalu na mozgu dieťaťa. Tento druh zápalu mozgu vedie k drastickým zmenám v správaní a v tom, ako dieťa premýšľa. Pre včasnú diagnózu a matke Tare, ktorá od začiatku vedela, že s jej malou dcérkou nie je niečo v poriadku, sa Brielle lieči obyčajným ibuprofénom, steroidmi a mala by byť onedlho v poriadku.