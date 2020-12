Na povrch vyplávali ďalšie trenice Matoviča a Sulíka: Spor pre presun Volkswagenu!

Malý diel do skladačky vzťahov v koalícii. Nie je tajomstvom, že premiér Igor Matovič (47) a minister hospodárstva Richard Sulík (52) nemajú práve najlepšie vzťahy.

Najnovšie vyšlo najavo, že obaja politici sa dostali do sporu aj pre obrovskú zákazku automobilky Volkswagen. Tá sa nedávno rozhodla, že na Slovensku preinvestuje stámilióny eur a celé sa to odohralo bez Sulíkovho dohľadu ako človeka, ktorý zodpovedá za firmy v krajine.

Rozrozprával sa o tom poslanec OĽaNO a zároveň šéf hospodárskeho výboru v parlamente Peter Kremský. „Rokovania s Volkswagenom prebiehali niekoľko mesiacov a boli veľmi náročné. (...) Mrzí ma, že Richard Sulík zobral osobne, že na nich nebol. Spôsobil si to však sám svojím vlastným prístupom. Svoju šancu dostal – Nemci išli najprv za ním. Ale keď ich prehováral presunúť výrobu nových modelov Passat a Superb do Košíc, tak pochopili, že im nerozumie, hoci po nemecky vie veľmi dobre. Tak prišli potom za mnou celí zúfalí, či by sme nemohli zájsť za premiérom, lebo presťahovať pol bratislavskej fabriky do Košíc naozaj nie je v ich silách,“ povedal Kremský pre Denník N.

Obrovská automobilka, ktorá zamestnáva tisícky ľudí a počas leta sa dohodli s vládnymi predstaviteľmi na tom, že dostanú investičné stimuly na nové investície. Volkswagen plánuje vyrábať svoje modely áut Passat a Suberb v Bratislave, no pôvodne rokoval aj s Maďarskom či Českom. Sulík sa však voči interpretácii Kremského ohradzuje. Už skôr povedal, že v prípade Volkswagenu išlo o trucpodnik zo strany premiéra. Zároveň odmieta, že by automobilku posielal do Košíc.

„Minister Sulík začiatkom júna iba ponúkol Volkswagenu na jeho nové projekty nový strategický park pri Košiciach. Nebola to teda podmienka, ale iba ponuka. Keď Volkswagen ministra následne informoval, že túto možnosť po posúdení už skôr zamietol, minister reagoval tým, že spraví všetko pre to, aby investor rozšíril svoje terajšie výroby v Bratislave,“ skonštatovala hovorkyňa ministerstva Katarína Matejková.