Hereckí kolegovia plačú za Kožkom, otrasený Čálik: Myslím na posledné dni a neviem si to vysvetliť

Nikdy na neho nezabudnú! Herecká legenda Štefan Kožka († 66) bude chýbať nielen svojej najbližšej rodine, ale aj svojim hereckým kolegom.

Javisko bolo jeho druhým domovom a jeho filmové, seriálové či divadelné roly ostanú navždy v pamäti všetkých. So smútkom v hlase a obrovským žiaľom si na herca zaspomínali jeho kamaráti z brandže, ktorí ešte stále nedokážu uveriť tomu, čo sa stalo.

Petra Polnišová (44) Otvoriť galériu Petra Polnišová (44) Zdroj: mh

- Števko bol súčasťou tej našej rodiny. Je neuveriteľné si uvedomiť, že tu už nebude. Vždy odchádzal plný humoru a vychechtaný a veselý, a samozrejme potom každý, keď prídeme domov, riešime svoje veci, ktoré doma máme, ktoré možno iným neodhalíme. Tak mu posielame naozaj „starému čertovi“ veľa lásky.

Dano Heriban (40) Otvoriť galériu Dano Heriban (40) Zdroj: anc

- Pišta bol nielen môj kolega, ale aj kamarát. Veľa sme sa spolu nasmiali. Vždy, keď som ho videl, tak som si robil srandu a spieval som mu: „Si kožka, si kožka, si kožka a perfektne urobená.“ Nikdy sa neurazil, vždy bol za každú srandu. A jeho stisk ruky som vždy cítil až v ramene. Takých chlapov ja mám rád a medzi takých patril aj Števo pre mňa. Je mi to veľmi ľúto a bude mi za ním smutno.

Karol Čálik (75) Otvoriť galériu Karol Čálik (75) Zdroj: ik

- Odišiel mi dlhoročný kolega, dlhoročný spolusediaci v šatni. Neviem sa z toho stále spamätať, priznám sa. Vracajú sa mi myšlienky a spomienky z toho nášho obdobia, ale hlavne z tých posledných dní, keď ho COVID dosť vážne skolil. Neviem si to v hlave vôbec usporiadať. On, ktorý ešte upozorňoval na nebezpečenstvo COVID-u, aby sa to nebralo na ľahkú váhu, a sám upadol do tejto obludnej náruče koronavírusu.