Štefan Kožka († 66) prežíval kvôli koronavírusu muky: Nakazil sa pri nakrúcaní Hornej Dolnej?!

Slová plné bolesti a trápenia, z ktorých doslova mrazí. V pondelok navždy odišiel do umeleckého neba uznávaný herec Štefan Kožka († 66).

Fotogaléria 17 fotiek v galérii

Umelec od minulého týždňa zápasil so všadeprítomným koronavírusom, ktorý ho oberal o posledné sily. Zatiaľ sa nevie, či príčinou jeho smrti bol práve COVID-19, no herec počas posledných dní svojho života nakrútil video, v ktorom detailne opísal svoj boj s ochorením. Kožka prežíval doslova muky, nevedel dýchať, pretože jeho pľúca koronu nezvládali. Počas najhorších bolestí myslel aj na to najhoršie - celé to čo najskôr skončiť.

Kožku všetci poznali ako veľkého vtipkára, ktorý rozdával pozitívnu energiu - aspoň na divadelných doskách to tak bolo. Do svojho domovského Divadla Nová scéna sa vybral aj minulú stredu, no už bolo podozrenie, že je pozitívny na koronavírus.

„Pán Štefan Kožka sa v stredu 9. 12. popoludní dostavil do divadla. Stretol sa s dvomi kolegami, zdržal sa 15 minút. Z televíznej produkcie seriálu Horná Dolná sme sa dozvedeli, že mohol prísť do kontaktu s COVID pozitívnymi osobami, preto vo štvrtok absolvoval testy, bohužiaľ, s pozitívnym výsledkom,“ vysvetlila Novému Času generálna riaditeľka divadla Ingrid Fašiangová.

Podľa našich informácií sa kvôli tomu nemohli odohrať dve predstavenia Voda a krv nad vodou. „Predstavenia v stredu a vo štvrtok boli zrušené vzhľadom na dodržiavanie pandemických opatrení,“ dodala Fašiangová. Herec mal byť odvtedy v dome v maďarskej Rajke, kde už nejaké obdobie žil. Ako sa však zdá, jeho priebeh ochorenia bol veľmi ťažký a stál ho obrovské množstvo síl. Umelec totiž nakrútil video, kde hovorí o svojich pocitoch, ale najmä bolestiach.

Video, ktoré trhá za srdce a tisne slzy do očí. Kožka v ňom leží na posteli a len s vypätím vlastných síl hovorí k ľuďom. Zákerný koronavírus ho dokonca donútil k najhorším myšlienkam. „Ahojte, som Štefan, mám 66 rokov a mám COVID. Nie, nerobím si srandu, vážení, je to naozaj vážne, lebo za posledné štyri dni som zažil toľko bolesti, že som mal chuť to všetko skončiť. Prosil som Pána Boha a všetkých svätých, nech ma už konečne zoberú z tohto sveta. Vykašľali sa na mňa. Asi so mnou majú ešte iné zámery,“ začal svoje rozprávanie pomalým, prerušovaným hlasom vo videu, ktoré získali Topky.